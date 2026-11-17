Tại buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam để đối thủ ngược dòng trong những phút cuối, qua đó đánh mất chức vô địch ngay trên sân nhà.

HLV Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi người hâm mộ và động viên các học trò sau trận. Ảnh: VFF

“Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Dù không đạt kết quả như mong muốn, ông vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò, đặc biệt là những gương mặt trẻ được trao cơ hội thi đấu. Theo HLV Kim Sang-sik, đây là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng lực lượng cho tương lai.

“Hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ ra sân và họ đã thi đấu rất nỗ lực. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì điều đó. Họ chính là tương lai của bóng đá Việt Nam”, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Đánh giá về Nguyễn Đình Bắc, người mở tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt, HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho màn trình diễn của tiền đạo này. Ban đầu, ban huấn luyện dự định rút Đình Bắc ra nghỉ sớm do cầu thủ đã thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu khiến kế hoạch phải thay đổi.

Một trong những vấn đề được quan tâm sau trận là sai sót của thủ môn Trần Trung Kiên ở bàn thua thứ hai, khi Erbol Atabaev tung cú sút từ phần sân nhà đưa bóng vào lưới.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) nhận thất bại sau khi liên tiếp để thủng lưới ở cuối trận. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik thừa nhận học trò chưa xử lý tốt tình huống, nhưng cho rằng thủ thành trẻ cần được chia sẻ thay vì phải chịu những chỉ trích quá mức.

“Ở bàn thua thứ hai, Trung Kiên đã mất tập trung và không đọc được tình huống. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ rút ra bài học để tiếp tục tiến bộ trong tương lai. Thời gian qua, Trung Kiên không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia”, ông phân tích.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sai sót cá nhân là điều khó tránh khỏi, nhất là với vị trí thủ môn. Trách nhiệm trong bàn thua không chỉ thuộc về Trung Kiên mà còn liên quan đến hệ thống phòng ngự của toàn đội.

“Tôi mong mọi người đừng chỉ trích Trung Kiên quá nhiều”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Kim đánh giá tích cực màn trình diễn của Chí Khải, đặc biệt là khả năng tận dụng lợi thế thể hình và hoàn thành nhiệm vụ trong hệ thống phòng ngự. Những trải nghiệm tại Casper Cup được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn trong thời gian tới.