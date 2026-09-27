HLV Kim Sang-sik nối dài kỷ lục bất bại cùng đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Philippines

Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25, mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam sau trận đấu không dễ dàng tại Bandung (Indonesia). Dù chưa thể hiện lối chơi thật sự thuyết phục, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn bảo toàn được chiến thắng trước sức ép lớn từ Philippines trong hiệp 2.

HLV Kim Sang-sik đã trải qua 27 trận bất bại liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Với kết quả này, HLV Kim Sang-sik tiếp tục thiết lập dấu ấn đáng chú ý trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Chuỗi 27 trận bất bại hiện là thành tích dài nhất của đội tuyển trong giai đoạn được thống kê, vượt qua cột mốc 18 trận trong giai đoạn 2016-2018 dưới thời các HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang-seo.

Tuy nhiên, thử thách lớn hơn đang chờ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan lúc 19h30 ngày 29.9. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tại bảng B, khi chỉ đội đầu bảng giành quyền vào chung kết.

Nếu không thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại và HLV Kim Sang-sik nâng kỷ lục lên 28 trận. Sau đó, đội tuyển sẽ gặp Bangladesh ở lượt cuối ngày 1.10.

HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã theo dõi trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0 và đánh giá cao đối thủ: “Thái Lan vốn luôn là một đội bóng mạnh và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Pakistan cũng là đội có thể lực rất tốt. Vì thế chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng”.

Trận đấu với Thái Lan không chỉ là cuộc cạnh tranh điểm số mà còn là cơ hội để Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik.