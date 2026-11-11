HLV Kim Sang Sik ngợi khen 3 cầu thủ sau chiến thắng của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu thuộc đợt tập trung tháng 11/2026. Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc là những người ghi bàn, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có khởi đầu thuận lợi trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đặc biệt dành lời khen cho ba học trò. Trong đó, Olaha Mạnh Đức nhận được sự chú ý khi ghi bàn ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao màn ra mắt của tiền đạo nhập tịch, đồng thời chúc mừng Nguyễn Thành Chung với lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng.

HLV Kim Sang Sik dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thành Chung và Quốc Cường sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: AFC

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Dù thể trạng có phần mệt mỏi, tất cả vẫn nỗ lực hết mình và thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt. Nếu phải chọn những cá nhân để khen ngợi, đầu tiên tôi muốn chúc mừng Olaha. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy trong màu áo đội tuyển Việt Nam và Olaha đã ghi bàn. Tôi cũng chúc mừng Thành Chung. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đảm nhận vai trò đội trưởng và đã tổ chức, chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt. Quốc Cường cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Việc Olaha ghi bàn ngay trận ra mắt là tín hiệu tích cực với tuyển Việt Nam. Tiền đạo này cho thấy khả năng hòa nhập nhanh, trong khi Thành Chung mang đến sự chắc chắn và kinh nghiệm cho hàng phòng ngự. Những đánh giá của HLV Kim Sang Sik cũng cho thấy ông không chỉ nhìn vào những cầu thủ trực tiếp ghi bàn, mà còn ghi nhận đóng góp của các vị trí trong đội hình.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh những cầu thủ có gốc nước ngoài không gặp nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập với đội tuyển. Theo ông, quãng thời gian dài sinh sống và thi đấu tại Việt Nam giúp họ am hiểu văn hóa, môi trường bóng đá trong nước và nhanh chóng kết nối với các đồng đội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng một lần nữa khẳng định triết lý xây dựng đội bóng dựa trên sức mạnh tập thể. Ông không muốn tuyển Việt Nam phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, dù đó là một ngôi sao có khả năng tạo khác biệt.

“Triết lý của tôi không phải xây dựng đội bóng xoay quanh một ngôi sao nào đó, mà là tạo nên sự gắn kết giữa tất cả các cầu thủ để hướng đến kết quả tốt nhất. Chúng ta thi đấu vì tập thể, không phải vì bất kỳ cá nhân nào”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Thông điệp này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang trải qua quá trình thay đổi nhân sự. Đợt tập trung tháng 11 có nhiều gương mặt mới, trong đó một số cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Thời gian chuẩn bị ngắn khiến ban huấn luyện gặp không ít khó khăn trong việc truyền tải và hoàn thiện các yêu cầu chiến thuật.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik đánh giá cả những cầu thủ mới lẫn các tuyển thủ giàu kinh nghiệm đều đáp ứng được yêu cầu. Ông cho biết đội tuyển còn khoảng một tuần để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Kyrgyzstan, diễn ra vào tối 17/11. Đây sẽ là phép thử quan trọng hơn để ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành đội hình sau những thay đổi trong đợt tập trung này.

Ở phía đối diện, HLV Matthew Ross thừa nhận tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng và thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, nhà cầm quân của Đài Bắc Trung Hoa cũng nhắc đến hoàn cảnh của đội bóng khi đây mới là trận đấu thứ hai của họ trong năm 2026.

HLV Matthew Ross chia sẻ: “Trước tiên, tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam với chiến thắng này. Các bạn đã kiểm soát bóng và thế trận rất tốt. Tuy nhiên, cần nhìn nhận trận đấu trong bối cảnh đây mới là lần thứ hai đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa thi đấu trong năm 2026. Tôi khá hài lòng với tinh thần và nỗ lực của toàn đội”.

Nhà cầm quân này hy vọng Đài Bắc Trung Hoa sẽ có màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu tiếp theo vào thứ Bảy, đồng thời rút ra những kinh nghiệm cần thiết sau thất bại trước Việt Nam.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin, nhưng điều HLV Kim Sang Sik hướng đến không chỉ là kết quả. Sự hòa nhập của những nhân tố mới, khả năng kết nối giữa các tuyến và tinh thần thi đấu tập thể mới là những điều quan trọng mà đội tuyển cần tiếp tục hoàn thiện trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan.