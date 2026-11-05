HLV Kim Sang-sik muốn cùng tuyển Việt Nam thắng Hàn Quốc ở Asian Cup 2027

HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn bày tỏ mong muốn được một lần chiến thắng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Với tư cách một HLV, tôi muốn ít nhất một lần đánh bại đội tuyển Hàn Quốc".

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá hai nước. Bởi với HLV Kim Sang-sik, Hàn Quốc không chỉ là quê hương mà còn là nơi ông trưởng thành và có nhiều năm gắn bó với bóng đá trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Tuy nhiên, khi đã đảm nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia 50 tuổi hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là hướng đến những thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

Nếu có cơ hội đối đầu Hàn Quốc tại Asian Cup 2027, đây chắc chắn sẽ là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân HLV Kim Sang-sik. Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai nền bóng đá, màn so tài này còn là dịp để ông khẳng định năng lực cầm quân trước đội tuyển quê nhà.

Bên cạnh tham vọng tại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ về những áp lực khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ người đồng hương Park Hang-seo.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã tạo nên một giai đoạn thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam. Những dấu ấn nổi bật như chức vô địch AFF Cup 2018, ngôi á quân U23 châu Á 2018 cùng nhiều thành tích ấn tượng khác đã đưa tên tuổi nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành một phần đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chính vì vậy, người kế nhiệm phải đối diện với kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Việc xây dựng bản sắc riêng, duy trì thành tích và tiếp tục nâng tầm đội tuyển là những nhiệm vụ không hề đơn giản đối với HLV Kim Sang-sik.

Dù vậy, chiến lược gia sinh năm 1976 đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng. Ông chú trọng sự cân bằng trong lối chơi, khả năng tổ chức chiến thuật và đặc biệt là tinh thần thi đấu của các cầu thủ.