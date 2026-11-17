HLV Kim Sang-sik gọi rất nhiều nhân tố mới vào đội tuyển trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 này. Ảnh: VFF

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang-sik không chỉ phải điều chỉnh đội hình tuyển Việt Nam vì sự vắng mặt của một số cầu thủ trở về CLB mà còn đứng trước cơ hội thử nghiệm những phương án mới. Đây là trận đấu đáng chú ý bởi nó phần nào cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang muốn mở rộng bộ khung đội tuyển, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những gương mặt quen thuộc.

So với trận thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ngày 11-11, bốn cầu thủ gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức được trở về đội bóng chủ quản Công an TPHCM để chuẩn bị cho lịch thi đấu cấp CLB.

Sự rút lui của bốn cầu thủ buộc HLV Kim Sang-sik phải tái cấu trúc một số vị trí. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để những gương mặt chưa có nhiều thời gian thi đấu chứng minh năng lực.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam không được phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào, mà phải đề cao sự gắn kết và tinh thần tập thể. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng xác nhận sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, không chỉ vị trí thủ môn mà còn ở hàng tiền vệ và hàng công.

Hàng thủ xuất hiện nhân tố mới

Thay đổi đáng chú ý đầu tiên nằm trong khung thành. Trần Trung Kiên được xác nhận bắt chính trước Kyrgyzstan sau khi Lê Giang Patrik trở về CLB. Đây là cơ hội quan trọng để thủ thành trẻ thể hiện khả năng trong môi trường đội tuyển quốc gia.

Trước đây, đội tuyển Việt Nam thường ưu tiên những thủ môn giàu kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Filip hay những lựa chọn đã được kiểm chứng qua các giải đấu lớn. Việc trao cơ hội cho Trung Kiên cho thấy HLV Kim Sang-sik đang chủ động tìm kiếm phương án kế thừa, đồng thời tạo thêm sự cạnh tranh ở vị trí vốn luôn đòi hỏi tính ổn định cao.

Ở hàng phòng ngự, Lương Chí Khải (Kyle Colonna) là nhân tố đáng chờ đợi. Trung vệ Việt kiều này có thể được bố trí trong hệ thống ba trung vệ cùng Nguyễn Thành Chung và Phạm Lý Đức. Nếu được đá chính, đây sẽ là cơ hội để Chí Khải thể hiện khả năng tranh chấp, đọc tình huống và phối hợp với các đồng đội trong màu áo đội tuyển.

So với giai đoạn trước, khi hàng thủ thường xoay quanh những cái tên đã có nhiều kinh nghiệm quốc tế, hiện tại HLV Kim đang mở rộng lựa chọn bằng những cầu thủ trẻ và nhân tố mới. Nguyễn Hồng Phúc, Phan Tuấn Tài cũng là những phương án đáng chú ý ở hai hành lang cánh.

Nguyễn Thành Chung vẫn là trụ cột ở hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, hai cầu thủ chạy biên không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự mà còn phải thường xuyên dâng cao, tạo chiều rộng trong tấn công. Đây là vị trí đòi hỏi nền tảng thể lực tốt, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và sự ăn ý với các tiền vệ trung tâm.

Tuyến giữa và hàng công biến động

Khu vực trung tuyến có thể chứng kiến sự thay đổi đáng kể khi Nguyễn Thái Quốc Cường không còn trong danh sách thi đấu. Võ Hoàng Minh Khoa nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng, trong khi Lê Quốc Nhật Nam là ứng viên sáng giá cho vị trí đá cặp.

Ngoài ra, Nguyễn Quang Vinh cũng là phương án để HLV Kim Sang-sik cân nhắc. Đây là những cầu thủ có khả năng mang đến nguồn năng lượng mới cho tuyến giữa, đặc biệt trong khâu tranh chấp, thu hồi bóng và tổ chức chuyển trạng thái.

Ở đội tuyển Việt Nam trước đây, tuyến giữa thường được xây dựng quanh những cầu thủ có kinh nghiệm, khả năng kiểm soát nhịp độ và tổ chức lối chơi như Hoàng Đức, Quang Hải. Tuy nhiên, đội hình hiện tại đang có xu hướng trẻ hóa rõ nét hơn. Những cầu thủ như Minh Khoa, Nhật Nam hay Quang Vinh được trao cơ hội để chứng minh họ đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trên hàng công, sự vắng mặt của Olaha Mạnh Đức khiến đội tuyển Việt Nam mất đi một trung phong có khả năng tranh chấp, làm tường và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Trong bối cảnh đó, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của tiền đạo trẻ này có thể trở thành vũ khí quan trọng trước hàng phòng ngự Kyrgyzstan. Tuy nhiên, Đình Bắc đã cày ải quá nhiều trong năm nay ở cả màu áo CLB lẫn đội tuyển. Anh vẫn là nhân tố không thể thiếu ở tuyển Việt Nam. Nhưng trong trận gặp Kyrgyzstan, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ ngồi ghế dự bị.

Văn Tùng sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trong trận đấu với Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Lúc này, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Đăng Dương là những lựa chọn có thể đảm nhận vai trò trung phong. Tuy nhiên, cả hai cần chứng minh khả năng kết nối với tuyến tiền vệ và tận dụng cơ hội trong những trận đấu có cường độ cao.

Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Trần Việt Cường cũng mang đến những phương án linh hoạt cho hai hành lang tấn công. Nếu được bố trí hợp lý, các cầu thủ này có thể giúp đội tuyển Việt Nam duy trì tốc độ, tạo ra những tình huống phối hợp nhóm nhỏ và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Diện mạo khác biệt ở tuyển Việt Nam

Nhìn lại đội tuyển Việt Nam ở những giai đoạn trước, đặc biệt trong thời kỳ xây dựng bộ khung thi đấu ổn định, người hâm mộ thường dễ dàng nhận diện những vị trí gần như mặc định. Kinh nghiệm quốc tế, sự ăn ý và khả năng duy trì tính tổ chức là những yếu tố được ưu tiên.

Hiện tại, dưới thời Kim Sang-sik, đội tuyển đang cho thấy một diện mạo có phần khác biệt. Những cầu thủ trẻ được trao cơ hội nhiều hơn, các vị trí có thêm phương án cạnh tranh, đồng thời ranh giới giữa đội hình chính với lực lượng dự bị đang dần được thu hẹp.

Điều này không đồng nghĩa đội tuyển đã từ bỏ bộ khung kinh nghiệm. Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đình Bắc hay những cầu thủ đã có thời gian làm việc với HLV Kim như Hoàng Đức, Xuân Son vẫn đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ cố định, ban huấn luyện đang tìm cách mở rộng nguồn nhân lực có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật.

Sự thay đổi ấy đặc biệt cần thiết trong bối cảnh bóng đá Việt Nam phải duy trì lực lượng đủ chiều sâu cho nhiều giải đấu và lịch thi đấu khác nhau. Một đội tuyển chỉ có thể tiến xa nếu không bị phụ thuộc quá lớn vào một vài cá nhân.

Trận gặp Kyrgyzstan vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc cạnh tranh kết quả. Đây là dịp để HLV Kim đánh giá khả năng thích nghi của những cầu thủ mới, kiểm tra sự kết nối giữa các tuyến và xác định những phương án có thể sử dụng trong tương lai.

HLV Kim Sang-sik đã gọi nhiều nhân tố mới lên tuyển. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik có lý do để thực hiện những thay đổi, nhất là khi đây là trận đấu quốc tế cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026. Nếu những thử nghiệm mang lại hiệu quả, HLV Kim sẽ có thêm nhiều lựa chọn chất lượng cho các kế hoạch tiếp theo. Ngược lại, những hạn chế về sự ăn ý và khả năng tổ chức cũng sẽ được bộc lộ để ban huấn luyện kịp thời điều chỉnh.

Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để khép lại năm 2026 với tín hiệu tích cực, nhưng giá trị lớn hơn của trận đấu nằm ở việc tìm ra những nhân tố đủ sức cạnh tranh lâu dài. Muốn tiến xa, HLV Kim Sang-sik cần xây dựng được một tập thể có chiều sâu, nơi mỗi vị trí đều có phương án thay thế đủ sức đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Trận đấu với Kyrgyzstan chính là cơ hội để ông Kim kiểm chứng bước chuyển mình ấy.