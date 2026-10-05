HLV Kim Sang-sik lý giải trận thua Malaysia

HLV Kim Sang-sik thất vọng sau trận thua Malaysia của tuyển Việt Nam.

Ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam bất ngờ để thua với tỷ số 0-1 trước Malaysia qua đó chỉ có được hạng 4 chung cuộc.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong phòng họp báo: "Thật sự rất đáng tiếc về kết quả của tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026", HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự buồn bã về việc các "Chiến binh sao vàng" chỉ xếp thứ tư tại giải đấu ở Indonesia.

Ông Kim lý giải về thất bại của các học trò: "Chúng tôi cần thêm thời gian. Các cầu thủ khá mệt mỏi khi hội quân và tôi rất tiếc về điều đó. Từ giờ tới Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị và lên kế hoạch tốt hơn",

"Kết quả này chưa đáp ứng kỳ vọng của cổ động viên Việt Nam. Tôi thấy mình có trách nhiệm rất lớn", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam suýt có cơ hội gỡ hòa 1-1 khi Lê Văn Đô ngã do va chạm với cầu thủ Malaysia ở hiệp 2, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đoàn quân áo vàng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định không thổi penalty.

Về tình huống trên, HLV Kim bày tỏ quan điểm: "Nhìn tổng thể, tôi nghĩ trọng tài làm tốt. Vài thời điểm, đội tuyển Việt Nam có chút tiếc nuối và quyết định thổi phạt đền cũng cần sự công tâm. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho ông ấy, tôi nghĩ lý do tuyển Việt Nam không thể thắng là do chúng tôi còn nhiều thiếu sót".

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2027 là giải đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, diễn ra từ ngày 7/1 tới 5/2/2027. Về việc hướng tới giải cấp châu lục, HLV Kim cho hay: "Tôi phải tìm kiếm những cầu thủ giỏi, đồng thời đào tạo và phát triển các nhân tố trẻ. Việc tạo ra sự cạnh tranh giúp họ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và vững vàng hơn".