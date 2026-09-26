HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

Xuân Son ôm đầu khi rời sân sớm. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Xuân Son nằm sân, tỏ ra đau đớn và ôm phần đùi sau vì tình huống nỗ lực bứt tốc ở phút 86. Tiền đạo nhập tịch của tuyển Việt Nam rời sân ngay lập tức bằng những bước đi tập tễnh và ôm đầu thất vọng.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ tình trạng ban đầu của Xuân Son: "Tôi nghĩ Xuân Son dính chấn thương căng cơ nên quyết định rút cậu ấy khỏi sân. Tôi rất buồn vì chấn thương của Xuân Son. Cậu ấy đóng vai trò rất quan trọng về mặt chuyên môn, toàn đội chắc chắn sẽ rất hụt hẫng khi Son gặp sự cố. Dù sao, đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng cho sự nghiệp của Xuân Son. Việt Nam sẽ có phương án để thay thế cậu ấy".

Theo đánh giá ban đầu của đội ngũ y tế tuyển Việt Nam, Xuân Son dính chấn thương ở bắp đùi sau. Trang chủ AFC nhận định kiểu chấn thương của Xuân Son thường là gân khoeo. Theo kịch bản xấu nhất, Xuân Son dính chấn thương gân khoeo và sẽ nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, đồng nghĩa việc sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2027.

Xuân Son đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi rời sân ở trận đối đầu Philippines. HLV Kim bố trí tiền đạo gốc Brazil chơi cao nhất trên hàng công và thỉnh thoảng hoán đổi vị trí với Williams Minh Hoàng. Vai trò chính của Xuân Son ở trận này là nhận đường chuyền phát bóng vượt tuyến của Patrik Lê Giang, sau đó tranh chấp trên không và làm điểm trung chuyển để tổ chức tấn công.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Xuân Son. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Xuân Son là tuyến đầu trong hệ thống pressing của Việt Nam từ phần sân Philippines. Khi tiền đạo của CLB Nam Định rời sân, HLV Kim kéo Williams Minh Hoàng vào trong đá tiền đạo mũi nhọn. Trong 30 phút cuối trận, cách vận hành lối chơi của đội tuyển không còn trơn tru như trước, một phần lý do đến từ việc Xuân Son không còn trên sân.

HLV Kim sẽ đau đầu nếu Xuân Son không tiếp tục ra sân tại FIFA ASEAN Cup. Khi đó, tuyển Việt Nam chỉ còn một tiền đạo cắm đúng nghĩa là Williams Minh Hoàng. HLV Kim đã thử nghiệm khá thành công Williams trong vai trò tiền đạo phải, liên tục hoán đổi vị trí với Xuân Son. Nếu Williams được kéo vào trong để đá tiền đạo mũi nhọn, HLV Kim phải tính toán lại để tìm cầu thủ phù hợp thi đấu trong vai trò tiền đạo phải.

Việt Nam thắng Philippines 1-0 trong trận cầu kịch tính. "Các chiến binh sao vàng" tiếp tục đụng độ Thái Lan và đây là trận đấu định đoạt cho vị trí nhất bảng B, giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup.