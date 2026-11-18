"Hiện tại vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Trong thời gian tới, tôi sẽ cùng gia đình, người đại diện và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có những buổi gặp gỡ để thảo luận kỹ hơn", HLV Kim Sang-sik nói về vấn đề hợp đồng sau trận Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan 1-2 và mất chức vô địch Giải giao hữu Casper Cup 2026.

Câu chuyện hợp đồng của HLV Kim Sang-sik trở thành đề tài hút sự quan tâm những ngày qua.

Ở bản hợp đồng đang còn hiệu lực với VFF, ông Kim sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tới tháng 2-2027. Theo tính toán ban đầu, đây là thời điểm kết thúc Asian Cup 2027, phù hợp để đôi bên cân nhắc việc gia hạn hợp đồng dựa trên kết quả thi đấu.

Hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik sẽ hết hạn vào tháng 2-2027

Thế nhưng Asian Cup 2027 bất ngờ hoãn tới tháng 12-2027. Trước quãng nghỉ rất dài của đội tuyển, quyết định tái ký giữ ông Kim lại hay cho nghỉ là bài toán không dễ.

Trong gần 3 năm tại vị, ông Kim giúp đội tuyển Việt Nam 2 lần vô địch ASEAN Cup (2024, 2026), giành vé VCK Asian Cup 2027, giúp U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2025, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, hạng ba U23 châu Á 2026...

Tuy nhiên ở hai giải gần nhất trong dịp FIFA Days là FIFA ASEAN Cup và Casper Cup, thành tích của đội tuyển không như ý.

"Nhìn lại chặng đường vừa qua, những kỷ niệm đẹp nhiều hơn rất nhiều và chắc chắn tôi có nhiều điều để hài lòng", ông Kim bày tỏ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự áy náy khi trong gần 3 năm qua, Nguyễn Xuân Son cùng một số tuyển thủ đã không may gặp chấn thương nặng khi lên tập trung đội tuyển, gây ảnh hưởng đến các CLB chủ quản.

"Tôi thực sự lấy làm tiếc và cảm thấy có lỗi với các CLB. Các cầu thủ đã hy sinh, cống hiến hết mình cho đội tuyển, nhưng đáng tiếc lại gặp phải những chấn thương ngoài ý muốn", ông Kim nói thêm.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ trong thành công của đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng là người quan trọng nhất, là người lựa chọn các cầu thủ cống hiến. Với những gì mà đội tuyển Việt Nam đã làm được trong thời gian vừa qua, thầy Kim xứng đáng nhận được những lời khen".