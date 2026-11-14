HLV Kim Sang-sik không triệu tập bổ sung cầu thủ cho đội tuyển

HLV Kim Sang-sik cho các học trò nghỉ tập trọn ngày 13-11 để giúp những cầu thủ như Đình Bắc hồi phục sau lịch thi đấu dày đặc.

Bên cạnh đó, tính đến chiều 13-11, 3 vị trí do Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Nhật Minh để lại cũng chưa có sự bổ sung nào. Dù lực lượng chỉ còn 20 cầu thủ, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt hiện có cho trận gặp Kyrgyzstan.

Như vậy, ở trận cuối Casper Cup 2026, hàng công Việt Nam sẽ phải vận hành với 100% cầu thủ nội binh, không có sự góp mặt của những nhân tố nhập tịch. Đây vừa là khó khăn, vừa là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá thực chất năng lực của các phương án tấn công toàn "hàng nội".