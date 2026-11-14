HLV Kim Sang-sik không triệu tập bổ sung cầu thủ cho đội tuyển
Sau khi thủ môn Lê Giang trở về đội bóng chủ quản Công an TPHCM, HLV Kim Sang-sik quyết định không triệu tập bổ sung vị trí gác đền. Điều này đồng nghĩa Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt sẽ trở thành hai lựa chọn còn lại trong khung thành đội tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại Casper Cup 2026.
Bên cạnh đó, tính đến chiều 13-11, 3 vị trí do Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Nhật Minh để lại cũng chưa có sự bổ sung nào. Dù lực lượng chỉ còn 20 cầu thủ, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt hiện có cho trận gặp Kyrgyzstan.
Như vậy, ở trận cuối Casper Cup 2026, hàng công Việt Nam sẽ phải vận hành với 100% cầu thủ nội binh, không có sự góp mặt của những nhân tố nhập tịch. Đây vừa là khó khăn, vừa là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá thực chất năng lực của các phương án tấn công toàn "hàng nội".
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hlv-kim-sang-sik-khong-trieu-tap-bo-sung-cau-thu-cho-doi-tuyen-post360993.html