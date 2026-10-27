HLV Kim Sang-sik không dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế

Ngày 27/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), với sự tham dự của 4 đội gồm U23 Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar.

Ông Đinh Hồng Vinh thay HLV Kim Sang-sik dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải đấu lần này. Nguyên nhân là nhà cầm quân người Hàn Quốc phải tập trung cho đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days tháng 11.

Cụ thể, cùng thời điểm U23 Việt Nam thi đấu tại Gia Lai, đội tuyển Việt Nam cũng có kế hoạch tập trung và tham dự các trận giao hữu quốc tế tại Ninh Bình. Tại đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến có hai cuộc đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 17/11. Đây là những trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Do lịch hoạt động của hai đội tuyển trùng nhau, HLV Kim Sang-sik sẽ ưu tiên công việc ở đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ phụ trách U23 Việt Nam tại giải đấu trên sân Pleiku.

Đây không phải lần đầu tiên ông Đinh Hồng Vinh đảm nhiệm vai trò thay thế HLV Kim Sang-sik. Trước đó, vị chiến lược gia này từng được giao dẫn dắt U23 Việt Nam tại một số giải giao hữu quốc tế. Gần nhất, ông Đinh Hồng Vinh cũng trực tiếp phụ trách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Việc phân chia nhiệm vụ giữa hai ban huấn luyện được thực hiện nhằm bảo đảm quá trình chuẩn bị của cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam không bị ảnh hưởng khi phải thi đấu trong cùng thời điểm.

Tại buổi họp báo, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết HLV Kim Sang-sik đã trở lại Việt Nam và bắt đầu làm việc cùng các cộng sự để xây dựng phương án nhân sự cho hai đội tuyển. “Chúng ta đang đồng nhất kế hoạch lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia thông qua 2 giải giao hữu trong tháng 11 dành cho U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Việc chuẩn bị cho 2 đội tuyển được tiến hành song song để chọn ra cầu thủ tốt nhất để thi đấu Asian Cup”, Tổng thư ký VFF chia sẻ.

Như vậy, những cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện tốt tại giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai vẫn có cơ hội được xem xét bổ sung lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của ban huấn luyện khi bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam chuẩn bị dự giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: Đông Huyền).

Bên cạnh việc tìm kiếm cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, giải giao hữu tại Gia Lai còn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng lực lượng U23 Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào ngày 8/11. Thành phần tham dự giải chủ yếu là những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau. Đây là lực lượng được chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong tương lai, gồm SEA Games 2027, giải U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam vừa khép lại hành trình tại ASIAD 20 với thành tích vào tứ kết. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ thuộc lứa tuổi trước đó sẽ không còn đủ điều kiện tham dự các giải U23 tiếp theo. Vì vậy, việc xây dựng đội hình mới và tạo cơ hội thi đấu cho những cầu thủ trẻ được xem là nhiệm vụ cần thiết của ban huấn luyện trong thời gian tới.

Tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với những đối thủ đến từ cả Đông Nam Á và Tây Á. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp Thái Lan trong trận mở màn lúc 19h ngày 10/11.

Sau cuộc đọ sức với Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục gặp Singapore lúc 19h ngày 12/11, trước khi đối đầu Qatar vào lúc 19h ngày 14/11.