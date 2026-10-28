HLV Kim Sang Sik không dẫn dắt U23 Việt Nam đấu Thái Lan

U23 Việt Nam so tài Thái Lan ở giải quốc tế.

Ngày 27/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), với sự tham dự của 4 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam tại giải đấu này. Trong dịp FIFA Days tháng 11, chiến lược gia người Hàn Quốc tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tổ chức tại Ninh Bình.

Do đó, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đảm nhận vai trò đầu tàu trong các trận đấu tại Gia Lai. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và thử nghiệm những phương án chiến thuật trước các đối thủ quốc tế.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan vào lúc 19h ngày 10/11, trong trận mở màn giải đấu. Đây được xem là cuộc đối đầu đáng chú ý khi hai đội vốn có nhiều duyên nợ tại các giải đấu khu vực.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt gặp U23 Singapore vào ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11. Cả ba trận đấu của U23 Việt Nam đều diễn ra lúc 19h.

Bên cạnh cuộc đối đầu với đối thủ truyền thống Thái Lan, màn so tài với U23 Qatar cũng mang ý nghĩa quan trọng. Đại diện Tây Á được kỳ vọng sẽ mang đến thử thách đáng kể, giúp các cầu thủ Việt Nam kiểm nghiệm khả năng thi đấu trước đối thủ có phong cách khác biệt.

Theo thể thức, 4 đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội vô địch nhận khoản tiền thưởng 100.000 USD, đội á quân nhận 40.000 USD, trong khi đội xếp thứ ba được thưởng 20.000 USD.

Với lịch thi đấu kéo dài trong 5 ngày, U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 là dịp để Ban huấn luyện đánh giá chiều sâu đội hình, khả năng thích ứng chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Những trận đấu này cũng góp phần giúp U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm quốc tế, tạo nền tảng cho quá trình chuẩn bị các mục tiêu dài hạn, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028.