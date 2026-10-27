HLV Kim Sang-sik không cầm quân tại Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam thi đấu ra sao?

Gia Lai VTV Cup 2026 có sự góp mặt của bốn đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải đấu có tổng giá trị tiền thưởng đáng chú ý. Đội vô địch nhận 100.000 USD, đội á quân được thưởng 40.000 USD, trong khi đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD.

U23 Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại Gia Lai VTV Cup 2026

Theo lịch trình, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11. Đến ngày 12/11, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chạm trán U23 Singapore, trước khi khép lại giải đấu bằng cuộc đối đầu với U23 Qatar vào ngày 14/11. Cả ba trận của đội chủ nhà đều diễn ra lúc 19h.

Việc HLV Kim Sang-sik không tham dự giải đấu xuất phát từ lịch trình của đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cùng các học trò thi đấu tại giải giao hữu quốc tế tổ chức ở Ninh Bình. Vì vậy, HLV Đinh Hồng Vinh được giao nhiệm vụ phụ trách U23 Việt Nam tại Gia Lai.

HLV Kim Sang-sik không thể tham dự giải đấu do bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, U23 Việt Nam đang hướng đến kết quả tốt nhất tại giải đấu này. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh dự kiến hội quân ngày 8/11, chỉ hai ngày trước trận mở màn với Thái Lan

Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, kiểm tra chiều sâu đội hình và thử nghiệm các phương án chiến thuật. Những trận đấu với các đối thủ có phong cách chơi khác nhau sẽ giúp U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hướng đến các mục tiêu dài hạn, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028.

Lịch thi đấu giải Giao hữu U23 Quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: AI tạo

Trong ba đối thủ, U23 Thái Lan là thử thách đầu tiên và cũng là cuộc đối đầu được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, màn so tài với U23 Qatar sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ Việt Nam kiểm nghiệm khả năng trước đại diện Tây Á. Với lịch thi đấu liên tục trong năm ngày, Gia Lai VTV Cup 2026 được kỳ vọng mang đến những đánh giá thiết thực cho quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam.