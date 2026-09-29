HLV Kim Sang-sik hé lộ chiến thuật đấu Thái Lan

HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đại chiến với Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Đây là trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi muốn đứng đầu bảng nên tất nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”.

Để chuẩn bị cho cuộc đại chiến, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ Thái Lan, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận ra quân.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Chúng tôi đã phân tích sức mạnh cũng như điểm yếu của Thái Lan. Ban huấn luyện cần phát huy tốt nhất khả năng của mình và đảm bảo tất cả cầu thủ đạt 100% thể trạng.

Cầu thủ Thái Lan đều có chất lượng rất tốt, trong khi hàng tiền vệ của họ rất sáng tạo thuộc nhóm những cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi đã phân tích kỹ về họ".

Về chiến thuật đấu Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Chúng tôi thường chơi tốt trong hiệp hai. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của họ. Hiệp một, chúng tôi sẽ cố gắng triển khai chiến thuật và nỗ lực hết sức. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu tới".

Đội tuyển Việt Nam hiện có lợi thế về tâm lý sau khi đánh bại Philippines 1-0 ở trận ra quân, nhưng thử thách trước Thái Lan sẽ hoàn toàn khác khi 'Voi chiến' có được đội hình mạnh nhất.