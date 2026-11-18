HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể khép lại năm 2026 bằng một chiến thắng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, nhưng vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các học trò.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ sau trận thua ngược 1-2 với Kyrgyzstan.

“Đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2026. Tôi rất tiếc khi không thể giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ.

Tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người. Dù vậy, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã nỗ lực hết sức.

Đội hình hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng các bạn đã làm được nhiều hơn những gì tôi yêu cầu.

Tôi tin rằng tương lai của bóng đá Việt Nam vẫn rất rộng mở”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Lý giải thất bại sau khi để Kyrgyzstan ghi liên tiếp hai bàn trong vòng 3 phút, HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam đã mất tập trung ở thời điểm quyết định.

Theo ông, bàn thua đầu tiên xuất phát từ tình huống cố định, trong khi bàn thua thứ hai đến từ một khoảnh khắc thiếu tập trung. Khi thể lực suy giảm ở những phút cuối, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Đình Bắc được giữ lại vì yêu cầu chiến thuật

Đánh giá về màn trình diễn của Đình Bắc, người ghi bàn thắng đẹp mắt cho đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc mừng tiền đạo trẻ.

“Chúc mừng Đình Bắc với bàn thắng rất đẹp trong trận đấu hôm nay. Nếu đó là bàn thắng trong một chiến thắng thì mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn. Đáng tiếc, chúng ta đã không thể giành được kết quả như mong muốn.

Ban đầu, kế hoạch của tôi là thay Đình Bắc ra sớm vì cậu ấy đã thi đấu nhiều trận ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển, thể lực có phần suy giảm. Tuy nhiên, sau khi đội tuyển bị dẫn ngược hai bàn, tôi quyết định tiếp tục sử dụng Bắc đến hết trận”, ông Kim cho biết.

Về hai cầu thủ trẻ Lương Chí Khải và thủ môn Trung Kiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời khen cho khả năng tranh chấp, thể hình và không chiến của Chí Khải. Trong khi đó, ông cho rằng Trung Kiên đã có một trận đấu tương đối tốt, dù mắc sai sót ở bàn thua thứ hai.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Với thủ môn, đôi khi họ có thể cản phá 10 tình huống nhưng chỉ cần mắc một sai lầm sẽ phải nhận nhiều sự chỉ trích. Tôi hy vọng Trung Kiên rút ra được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai.

Trước tình huống đó, tuyến tiền vệ cũng có sai sót trong việc xử lý. Vì vậy, đây không hoàn toàn là lỗi riêng của Trung Kiên. Tôi mong mọi người không quá tập trung vào tình huống này”.

Hạnh phúc với 3 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam

Đề cập đến quãng thời gian 3 năm làm việc tại Việt Nam cũng như kế hoạch tương lai, HLV Kim Sang-sik cho biết ông có nhiều kỷ niệm đẹp và cảm thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng các cầu thủ, người hâm mộ.

“Trong 3 năm qua, tôi đã có cơ hội đồng hành cùng các cầu thủ và cùng đội tuyển giành được nhiều thành tích, vô địch nhiều giải đấu cũng như trải qua không ít thử thách. Tôi có rất nhiều ký ức đẹp trong khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik hạnh phúc với 3 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.

Tôi thực sự vui và hạnh phúc khi được làm việc ở đây. Tôi rất yêu mến người hâm mộ và các cầu thủ Việt Nam. Nếu nhìn lại, những điều khiến tôi hài lòng nhiều hơn là những điều chưa hài lòng”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

Về tương lai, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể. Gia đình, người đại diện và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có những cuộc gặp gỡ trong thời gian tới để trao đổi về định hướng tiếp theo.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng nhắc đến những chấn thương đáng tiếc của các tuyển thủ trong quá trình tập trung đội tuyển, trong đó có trường hợp của Xuân Son và một số cầu thủ khác.

Ông chia sẻ bản thân cảm thấy áy náy khi các cầu thủ đã hy sinh, cống hiến hết mình cho đội tuyển nhưng không may gặp chấn thương, ảnh hưởng đến thành tích của câu lạc bộ.

Dù khép lại năm 2026 bằng thất bại trước Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik vẫn dành sự ghi nhận cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc kỳ vọng các học trò sẽ trưởng thành hơn từ những sai sót để hướng đến những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam.