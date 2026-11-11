HLV Kim Sang-sik hài lòng với diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi nhờ hai bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc. Đáng chú ý, tân binh Olaha Mạnh Đức ghi dấu ấn ngay trong trận ra mắt khi mở tỷ số ở phút 21.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao nỗ lực hòa nhập của các nhân tố mới

Trong khi đó, Đình Bắc tạo nên điểm nhấn bằng pha đột phá vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật, ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 58.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì tinh thần thi đấu hết mình. Ông cho biết đợt tập trung lần này có nhiều thay đổi về lực lượng, trong khi quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn. Tuy nhiên, cả những cầu thủ mới lẫn các gương mặt giàu kinh nghiệm đều đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chia sẻ của HLV Kim Sang-sik là khả năng hòa nhập của các cầu thủ nhập tịch. Theo ông, những cầu thủ này đã hiểu văn hóa Việt Nam nên không gặp nhiều khó khăn khi gia nhập đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân 49 tuổi cũng nhấn mạnh triết lý xây dựng đội tuyển không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào, mà đặt nền tảng trên lối chơi tập thể và tinh thần đồng đội. Đây được xem là định hướng quan trọng trong quá trình hoàn thiện lực lượng, nhất là khi đội tuyển đang có sự chuyển giao giữa các thế hệ.

Olaha Mạnh Đức (số 17) và Đình Bắc ghi bàn giúp đội nhà thắng trận

Về kế hoạch trẻ hóa đội tuyển, HLV Kim Sang-sik cho rằng việc thay đổi lực lượng đồng loạt là điều không dễ dàng.

Thay vào đó, ông muốn thực hiện từng bước, từng lứa cầu thủ nhằm bảo đảm sự gắn kết và chất lượng chuyên môn. Những gương mặt mới cần có sự cạnh tranh lành mạnh với các tuyển thủ hiện tại để tạo nên tập thể mạnh nhất.

Dù các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đánh giá cao nỗ lực của toàn đội. Ông đặc biệt chúc mừng Olaha Mạnh Đức với bàn thắng trong ngày ra mắt, Thành Chung với vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự và Nguyễn Thái Quốc Cường vì màn trình diễn tích cực ở tuyến giữa.

Chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, mà còn giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, hướng đến quá trình trẻ hóa và xây dựng diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam.