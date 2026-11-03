HLV Kim Sang-sik gọi nhiều gương mặt mới lên tuyển Việt Nam

Chiều 3/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trong dịp FIFA Days tháng 11. Đáng chú ý, danh sách lần này có nhiều thay đổi so với những đợt tập trung trước đó.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng hướng đến hai trận đấu trong dịp FIFA Days tháng 11/2026. (Ảnh: VFF).

Bên cạnh một số cầu thủ giàu kinh nghiệm tiếp tục được tin tưởng, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho những nhân tố mới và nhiều gương mặt trẻ đang thi đấu tại V-League lên tuyển Việt Nam. Trong đó, hai cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất là trung vệ Lương Chí Khải và tiền đạo Olaha Mạnh Đức. Đây đều là những cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Lương Chí Khải (Kyle Colonna) là trung vệ Việt kiều đang khoác áo Thể Công Viettel. Cầu thủ này được trao cơ hội trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần bổ sung thêm những phương án nhân sự cho hàng thủ. Việc triệu tập Lương Chí Khải giúp ban huấn luyện có điều kiện đánh giá khả năng chuyên môn, mức độ hòa nhập và sự phù hợp của cầu thủ này với hệ thống chiến thuật của đội tuyển.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức mang đến thêm lựa chọn cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo nhập tịch sinh năm 1997 hiện đang khoác áo Công an TP.HCM và đã có nhiều mùa giải thi đấu tại V-League. Trước đó, Olaha từng có thời gian dài gắn bó với Sông Lam Nghệ An và để lại dấu ấn nhờ nền tảng thể lực, tốc độ cùng khả năng hoạt động rộng.

Olaha có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công, đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự. Đây là những đặc điểm có thể giúp HLV Kim Sang-sik đa dạng hóa phương án tấn công. Việc tiền đạo này được trao cơ hội lên tuyển cũng diễn ra trong bối cảnh một số chân sút nhập tịch như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên không góp mặt do chấn thương.

Bên cạnh việc triệu tập hai tân binh nói trên, HLV Kim Sang-sik còn gây chú ý khi không triệu tập nhiều cầu thủ trụ cột. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải là hai trường hợp vắng mặt đáng chú ý nhất. Cả hai đều giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi và đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, danh sách lần này cũng không có sự góp mặt của Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh hay Lê Phạm Thành Long. Đây đều là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và các giải quốc tế. Vì vậy, sự vắng mặt của nhóm trụ cột này tạo điều kiện để ban huấn luyện kiểm tra thêm những phương án thay thế.

Theo định hướng của VFF, việc điều chỉnh nhân sự nhằm giúp HLV Kim Sang-sik cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các cầu thủ thường xuyên phải thi đấu trên nhiều mặt trận, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh vòng chung kết Asian Cup 2027 vừa được điều chỉnh thời gian tổ chức. Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 - 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 - 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu.

Việc Asian Cup được lùi lịch tổ chức gần một năm giúp đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị. Vì vậy, đợt tập trung tháng 11 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik mở rộng danh sách theo dõi, kiểm tra nhân sự và xây dựng lực lượng cho những mục tiêu dài hạn.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 9/11 tại Hà Nội. Sau đó, đoàn quân áo đỏ sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa (ngày 11/11) và Kyrgyzstan (ngày 17/11) trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Danh sách các cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026. (Ảnh: VFF).