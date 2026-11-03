HLV Kim Sang-sik gọi 6 tân binh lên tuyển Việt Nam, có Lương Chí Khải

HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào 6 tân binh gồm Lương Chí Khải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Lê Phát. Trong đó, Oalah Mạnh Đức vừa hoàn tất các thủ tục nhập tịch và chuyển đổi liên đoàn bóng đá chủ quản.

Ngoài ra, sự góp mặt của Lương Chí Khải rất đáng chú ý. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang sa sút và rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng nhân sự. Các cầu thủ như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Thanh Bình đều chấn thương dài hạn. Quế Ngọc Hải từ lâu không nằm trong kế hoạch của ông Kim Sang-sik.

Lương Chí Khải được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Nhóm ngôi sao trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long,...vắng mặt nhằm giảm tải cường độ thi đấu, tránh các chấn thương đáng tiếc.

Đỗ Hoàng Hên - Nguyễn Tài Lộc - Nguyễn Xuân Son không được triệu tập vì chấn thương từ FIFA ASEAN Cup 2026.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố mới và lớp cầu thủ trẻ, đợt tập trung FIFA Days tháng 11 là dịp để ban huấn luyện tiếp tục kiểm nghiệm phương án nhân sự, đánh giá phong độ và khả năng hòa nhập của các cầu thủ. Casper Cup 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa thi đấu giao hữu, mà còn là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm dày lực lượng và phát triển lối chơi trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự tham dự của 3 đội tuyển Việt Nam, Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.

Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Danh sách đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11/2026.