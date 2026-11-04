HLV Kim Sang Sik gọi 3 cầu thủ Việt kiều lên U23 Việt Nam đấu Thái Lan

Chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 2026, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam. Trong danh sách tập trung có 7 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026, gồm: thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Đáng chú ý trong danh sách U23 Việt Nam là sự góp mặt của ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cùng tuyển Việt Nam.

Williams Minh Hoàng thi thi đấu trong màu áo ĐTQG tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: V.A

Do HLV trưởng Kim Sang Sik bận dẫn dắt tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11, U23 Việt Nam được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh - người từng cầm quân ở Asiad và nhiều giải quốc tế trước đây.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại SVĐ Pleiku (Gia Lai), quy tụ U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam. Bốn đội đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 100.000 USD, đội Á quân nhận 40.000 USD, đội hạng Ba nhận 20.000 USD.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11, tiếp đó đối đầu U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11. U23 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 8/11.