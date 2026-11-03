Ngày 3/11, Ban tổ chức Cúp Chiến thắng 2026 chính thức công bố danh sách đề cử ở 11 hạng mục, nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc của thể thao Việt Nam trong năm qua.

Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam có nhiều đại diện góp mặt tại các hạng mục quan trọng. Trong đó, HLV Kim Sang-sik được đề cử danh hiệu Chuyên gia của năm, còn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có tên trong danh sách ứng viên Nam vận động viên của năm.

HLV Kim Sang-sik được đề cử ở Cúp Chiến thắng 2026.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của HLV Kim Sang-sik trong năm 2026, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các đội tuyển Việt Nam giành nhiều thành tích tốt ở đấu trường khu vực và châu lục. Nổi bật nhất là chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Không chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn ghi dấu ấn trong quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Trong năm 2026, U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết U23 châu Á.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng tiếp tục đạt những kết quả tích cực tại các giải đấu khu vực, góp phần củng cố lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. Những thành tích này giúp HLV Kim Sang-sik trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu ở hạng mục Chuyên gia của năm tại Cúp Chiến thắng 2026.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải cạnh tranh với những chuyên gia nước ngoài khác có đóng góp nổi bật cho thể thao Việt Nam, trong đó có Federico Rampazzo của môn bóng chuyền.

Ngoài HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam còn có một đại diện đáng chú ý khác là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 được đề cử danh hiệu Nam vận động viên của năm sau một mùa giải thi đấu thành công ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc thể hiện phong độ ấn tượng và giành danh hiệu Vua phá lưới. Thành tích này góp phần giúp anh khẳng định vị trí trong nhóm cầu thủ trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam. Trở lại đấu trường quốc nội, tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục duy trì phong độ tốt trong màu áo Công an Hà Nội. Ở mùa giải vừa qua, Đình Bắc ghi 10 bàn thắng tại V-League, qua đó đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới nội.

Đáng chú ý, Đình Bắc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu này, tiền đạo người Nghệ An ghi 5 bàn thắng, trở thành đồng Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son. Bên cạnh đó, anh còn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội sẽ phải cạnh tranh với nhiều vận động viên có thành tích nổi bật ở các môn thể thao khác như Đinh Văn Tâm (Wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (Bóng chuyền), Trần Minh Trí (Cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (Điền kinh).

Đình Bắc thi đấu thành công trong năm 2026.

Ngoài hai đề cử cá nhân, bóng đá Việt Nam còn có đại diện ở hạng mục Đội tuyển của năm. Trong đó, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam được đề cử nhờ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Đội tuyển U17 Việt Nam cũng góp mặt sau khi giành chức vô địch U17 Đông Nam Á, lọt vào tứ kết U17 châu Á và giành quyền tham dự U17 World Cup.

Bên cạnh bóng đá, danh sách đề cử năm nay còn ghi nhận nhiều thành tích nổi bật của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Tại đại hội diễn ra ở Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Trong đó, đội tuyển cầu mây nữ 4 người bảo vệ thành công huy chương vàng ASIAD lần thứ hai liên tiếp. Đội kata nữ karate cũng giành chức vô địch, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Ở hạng mục Nữ vận động viên của năm có sự xuất hiện của những gương mặt nổi bật như Trần Thị Ngọc Yến (Cầu mây), Dương Thúy Vi (Wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (Karate), Nguyễn Thị Tâm (Boxing), Nguyễn Hồng Thái (Canoeing) hay Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng).

Trong khi đó, danh sách đề cử Vận động viên trẻ của năm có những tài năng như Lò Thị Hồng (Vật), Bành Gia Huy (Cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (Karate), Trần Văn Nguyên Quốc (Bơi) và Thạch Hoàng Sang (Cử tạ).