HLV Kim Sang-sik đón tin kém vui từ bộ đôi sao trẻ

Nguyễn Quốc Việt chấn thương ở vòng 5 V-League.

Ninh Bình FC bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 5 V.League 2026/2027 ngay trên sân nhà Ninh Bình Arena. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, trước khi nhận bàn thua nghiệt ngã ở phút 90+5 sau pha lập công của Cummings.

Không chỉ trắng tay và đánh mất ngôi đầu bảng, Ninh Bình FC còn đón nhận tin không vui về tình hình lực lượng. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt không thể thi đấu hết trận và phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế để rời sân. Trong khi đó, Trần Thành Trung cũng được cho là gặp vấn đề về cơ và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Đây là thông tin đáng lo ngại với cả Ninh Bình FC lẫn HLV Kim Sang-sik. Thời gian gần đây, Quốc Việt đang thể hiện phong độ ấn tượng, đặc biệt sau màn trình diễn nổi bật với một bàn thắng và một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-3 của đội bóng cố đô trước đó. Những tiến bộ của chân sút trẻ này cũng giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhà cầm quân người Hàn Quốc trong kế hoạch bổ sung nhân sự cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới, tình trạng chấn thương của Quốc Việt và Thành Trung càng khiến ban huấn luyện thêm phần lo lắng. Người hâm mộ kỳ vọng cả hai không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, qua đó sớm bình phục, trở lại thi đấu và tiếp tục cạnh tranh cơ hội khoác áo các đội tuyển quốc gia.