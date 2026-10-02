HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam phải thắng Pakistan

Đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng trở lại với guồng chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik cho biết toàn đội đã xem lại băng hình và phân tích kỹ đối thủ Pakistan.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ với Báo chí truyền thông trước trận gặp Pakistan. Ảnh: Phạm Đình.

“Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, trước mắt chúng ta vẫn còn lượt trận thứ ba gặp Pakistan. Các cầu thủ đã xem lại băng hình và phân tích đối thủ.

Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạm trán Pakistan, vì vậy mục tiêu bắt buộc vẫn là phải giành chiến thắng”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cập nhật tình hình thủ môn Lê Giang Patrik, người dính chấn thương khuỷu tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan.

“Ban huấn luyện đang kiểm tra lại thể trạng của cậu ấy. Sau buổi tập hôm nay và theo dõi tình hình ngày mai, tôi sẽ cùng đội ngũ bác sĩ và trợ lý HLV Lee Woon-jae thảo luận trước khi đưa ra quyết định có sử dụng Patrick hay không”, ông nói.

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam cần sớm gạt bỏ sự tiếc nuối sau thất bại trước Thái Lan để hướng tới trận đấu quan trọng với Pakistan.

“Ngày mai là lượt trận thứ ba của vòng bảng. Chúng ta cần một chiến thắng để có thể bước vào trận tranh hạng Ba.

Vì vậy, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là chiến thắng. Toàn đội cần vượt qua sự tiếc nuối và thi đấu với một lối chơi tốt hơn trước Pakistan”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Ông đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như theo dõi đội tuyển qua truyền hình.

HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu phải thắng Pakistan để hướng đến trận đấu hạng ba. Ảnh: Phạm Đình.

“Tôi rất mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Pakistan cũng như trận tranh hạng Ba, nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui chiến thắng cho mọi người”.

Trận ĐT Việt Nam gặp Pakistan diễn ra lúc 16 giờ ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, thuộc lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.