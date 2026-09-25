HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam hướng tới thử thách mới

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh những thành tích đạt được trong quá khứ đã trở thành một phần của lịch sử. Vì vậy, toàn đội cần bước vào giải đấu với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới. Mục tiêu trước mắt là giành chiến thắng trong từng trận đấu, sau đó hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Theo HLV Kim Sang Sik, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, trưởng thành và hoàn thiện hơn. Đội tuyển bước vào giải với một số thay đổi về lực lượng do chấn thương, nhưng ông không quá lo lắng khi những cầu thủ được triệu tập bổ sung đều có năng lực và đang có phong độ tốt tại giải quốc nội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lý giải quyết định đưa Nguyễn Đình Bắc vào Ban cán sự, bên cạnh đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức và đội phó Nguyễn Xuân Son. Theo ông, Đình Bắc còn trẻ nhưng có tinh thần chiến đấu và sự tự tin, phù hợp với vai trò kết nối các cầu thủ trẻ với những đàn anh giàu kinh nghiệm.

Cùng tham dự họp báo, Nguyễn Hoàng Đức cho biết quá trình hồi phục chấn thương đang tiến triển tích cực. Tiền vệ này chưa thể tập luyện bình thường cùng toàn đội trong thời gian qua nhưng khẳng định sẵn sàng thi đấu nếu được đăng ký.

HLV Kim Sang Sik cho biết khả năng đá chính của Hoàng Đức sẽ được quyết định dựa trên kết quả kiểm tra và đánh giá thể trạng. Ban huấn luyện sẽ theo dõi tình trạng thể lực của từng cầu thủ để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Thi đấu quả cảm, Đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ nhận thưởng

Chiều 25/9, Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại ASIAD 20 sau khi để thua trước Đội tuyển nữ Trung Quốc với tỷ số 0-1. Sau trận đấu, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã động viên và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của Đội tuyển nữ Việt Nam. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù không giành quyền vào bán kết nhưng toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD 2026, đặc biệt là 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh và kiên cường ở trận Tứ kết. Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của toàn đội, VFF quyết định thưởng động viên toàn đội 300 triệu đồng.