Từng rời Jeonbuk Hyundai Motors trong tiếng la ó của người hâm mộ, HLV Kim Sang Sik trải qua gần một năm thất nghiệp, khủng hoảng và mất phương hướng. Quyết định đến Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Tháng 5/2023, HLV Kim Sang Sik rời Jeonbuk Hyundai Motors trong hoàn cảnh cay đắng. Sau những danh hiệu từng giành được, nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành tâm điểm chỉ trích khi đội bóng sa sút, liên tục nhận những kết quả thất vọng. CĐV Jeonbuk thậm chí chặn xe của đội để yêu cầu HLV Kim Sang Sik từ chức. Cuộc chia tay ấy khép lại quãng thời gian 15 năm gắn bó với Jeonbuk, từ cầu thủ, trợ lý đến HLV trưởng, nhưng cũng đẩy ông vào giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Từng rơi vào khủng hoảng sau khi chia tay Jeonbuk, HLV Kim Sang Sik đổi vận tại Việt Nam với hàng loạt danh hiệu trong gần 3 năm. Ảnh: Lê Phong

Trước đó, HLV Kim Sang Sik từng đưa Jeonbuk vô địch K.League 1 năm 2021 và giành Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022. Tuy nhiên, thành công không thể bảo vệ ông trước áp lực ở mùa giải 2023. Jeonbuk khởi đầu tệ hại, những vấn đề trong chuyển giao thế hệ và kết quả thi đấu khiến niềm tin của người hâm mộ suy giảm. HLV Kim Sang Sik thừa nhận bản thân mắc sai lầm, không muốn đổ lỗi cho CĐV và cảm thấy không còn đủ khả năng đối diện cầu thủ hay truyền thông.

Theo chia sẻ của HLV Kim Sang Sik trên Chosun, ông từng rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, ngại gặp mọi người, thậm chí tránh đi thang máy và chọn đi bộ lên xuống căn hộ tầng 10. Gần một năm thất nghiệp khiến tương lai của HLV Kim Sang Sik trở nên mông lung. Một người từng đứng trên đỉnh bóng đá Hàn Quốc bất ngờ phải tìm cách vực dậy bản thân sau biến cố nghề nghiệp.

Cơ hội đến vào tháng 5/2024, khi HLV Kim Sang Sik nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông đến trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cần tìm lại niềm tin sau giai đoạn thất vọng, đồng thời phải chịu áp lực thành tích ngay từ những ngày đầu. Đây là một quyết định không dễ dàng, bởi HLV Kim Sang Sik phải rời quê hương để bắt đầu lại ở môi trường hoàn toàn khác biệt.

HLV Kim Sang Sik đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 với hành trình ấn tượng, đặc biệt là hai chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết. Năm 2025, ông tiếp tục cùng U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và đưa đội vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026. Đầu năm 2026, U23 Việt Nam giành HCĐ châu Á, trong khi tuyển quốc gia tiếp tục vô địch AFF Cup 2026, tạo nên dấu mốc bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam cũng giành vé dự Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng vòng loại cuối.

Từ một HLV phải rời Jeonbuk trong nỗi thất vọng, HLV Kim Sang Sik đã giành những danh hiệu ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U23, xây dựng vị thế vững chắc tại Đông Nam Á. Từ một người từng muốn tránh cả việc gặp gỡ mọi người, HLV Kim Sang Sik trở thành một trong những HLV thành công của bóng đá Đông Nam Á.

Quyết định rời Hàn Quốc có thể nói đã thay đổi cuộc đời HLV Kim Sang Sik. Ông không chỉ tìm thấy một công việc mới, mà còn tìm lại danh dự, khẳng định năng lực và mở ra chương mới sau quãng thời gian tưởng như không thể đứng dậy.