HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào Đình Bắc

HLV Kim Sang-sik hy vọng Đình Bắc sẽ thi đấu tốt ở giải Casper Cup 2026.

Trước trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa tại Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận quá trình lựa chọn nhân sự cho đợt tập trung lần này gặp không ít khó khăn khi nhiều cầu thủ chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau quãng thời gian liên tục thi đấu cho CLB tại V.League.

Trong số những trường hợp được quan tâm nhiều nhất có Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo của CAHN đã phải thi đấu với mật độ tương đối dày trong thời gian qua, trong bối cảnh đội bóng ngành Công an chinh chiến trên nhiều mặt trận.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Trong quá trình triệu tập cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam lần này, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn bởi nhiều cầu thủ gặp chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải khi thi đấu cho các câu lạc bộ tại V.League".

Nói riêng về Đình Bắc, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn tự tin: “Đình Bắc là một cầu thủ trẻ và đã thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua. Tuy nhiên, cậu ấy còn trẻ, có thể trạng tốt và ý chí chiến đấu rất cao. Vì vậy, tôi tin Đình Bắc vẫn có thể thi đấu tốt cho dội tuyển Việt Nam trong lần hội quân này".

Với hai trận đấu cuối cùng trong năm 2026, Casper Cup là cơ hội để HLV Kim Sang-sik kiểm chứng khả năng của những gương mặt mới, đồng thời hoàn thiện sự gắn kết giữa các tuyến.

Sự cạnh tranh từ những cầu thủ được trao cơ hội có thể giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án nhân sự, hướng đến mục tiêu giành kết quả tích cực trước Đài Bắc Trung Hoa và CH Kyrgyzstan.