HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan

Trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 1.10 tại Jakarta (Indonesia), HLV Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện và các cầu thủ đã xem lại băng hình, phân tích kỹ đối thủ Pakistan. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội tuyển chạm trán nhau.

HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng các học trò có được chiến thắng ở lượt trận cuối

“Dù chúng ta không thể góp mặt ở trận chung kết, nhưng trước mắt toàn đội là lượt trận thứ ba vòng bảng gặp Pakistan. Các cầu thủ đã xem lại băng hình phân tích về đối thủ này. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạm trán Pakistan, mục tiêu bắt buộc vẫn là phải giành chiến thắng”, ông Kim nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cập nhật tình hình thủ môn Lê Giang Patrik, người gặp chấn thương khuỷu tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá thể trạng của thủ môn này trước khi đưa ra quyết định.

Các tuyển thủ có tâm lý thoải mái ở buổi tập chiều 1.10

HLV Kim Sang-sik cho biết: “Hiện tại Ban huấn luyện đang kiểm tra lại thể trạng của cậu ấy. Thông qua buổi tập hôm nay cũng như theo dõi tình hình ngày mai, tôi sẽ cùng đội ngũ bác sĩ và trợ lý HLV Lee Woon-jae thảo luận kỹ lưỡng trước khi quyết định ngày mai có sử dụng Patrik hay không”.

Sau trận thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng lấy lại tinh thần và sự tập trung. HLV Kim nhấn mạnh chiến thắng trước Pakistan là mục tiêu hàng đầu, đồng thời kỳ vọng các học trò cải thiện màn trình diễn.

“Ngày mai là lượt trận thứ ba của vòng bảng. Chúng ta cần một chiến thắng để có thể bước vào trận tranh hạng ba. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Pakistan

Dù ở lượt trận thứ hai chúng ta để thua Thái Lan, nhưng toàn đội cần phải vượt qua sự tiếc nuối đó. Ngày mai gặp Pakistan, mục tiêu của chúng tôi là thi đấu với một lối chơi tốt hơn và giành trọn chiến thắng”, ông Kim khẳng định.

HLV Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển và mong nhận được sự cổ vũ ở những trận đấu còn lại.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Pakistan cũng như trận tranh hạng ba sau đó, nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui chiến thắng cho mọi người”, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ.

Trận Việt Nam - Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 2.10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta).