HLV Kim Sang-sik dẫn đầu Đông Nam Á về tỷ lệ chiến thắng

HLV Kim Sang-sik vẫn là số một Đông Nam Á.

Với tỷ lệ chiến thắng lên tới 73,53% sau 34 trận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik được xếp ở vị trí số một trong danh sách các nhà cầm quân đội tuyển quốc gia tại Đông Nam Á theo thống kê mới nhất.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, chiến lược gia người Hàn Quốc từng bước khẳng định dấu ấn bằng những kết quả tích cực. Thành tích 25 chiến thắng sau 34 trận cho thấy hiệu quả trong quá trình dẫn dắt đội bóng áo đỏ, đồng thời giúp ông tạo ra khoảng cách đáng kể so với nhiều đồng nghiệp trong khu vực.

Đáng chú ý, dưới thời HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026. Thành tích này góp phần củng cố niềm tin của người hâm mộ vào định hướng phát triển của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Kim Sang-sik vượt các đồng nghiệp trong khu vực

Theo bảng thống kê được cung cấp, HLV Kim Sang-sik dẫn đầu với tỷ lệ chiến thắng 73,53%, xếp trên nhiều chiến lược gia đang làm việc tại Đông Nam Á.

Đứng thứ hai là HLV John Herdman của Indonesia, với tỷ lệ thắng 66,67% sau 12 trận, gồm 8 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Vị trí thứ ba thuộc về HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia, người đạt tỷ lệ thắng 60% sau 10 trận, với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại.

Xếp thứ tư là HLV Anthony Hudson của Thái Lan, đạt tỷ lệ chiến thắng 58,82% sau 17 trận, với thành tích 10 thắng, 3 hòa và 4 thua. Theo sau là HLV Gavin Lee của Singapore, đạt tỷ lệ thắng 52,94% sau 17 trận, gồm 9 chiến thắng, 3 trận hòa và 5 thất bại.

Vị trí thứ sáu là HLV Carles Cuadrat của Philippines có tỷ lệ chiến thắng 50%, với 7 trận thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua sau 14 trận dẫn dắt đội tuyển.

Khoảng cách đáng kể ở nhóm cuối bảng

Ở các vị trí tiếp theo, HLV Jorn Andersen của Myanmar đạt tỷ lệ thắng 42,86% sau 7 trận, với 3 chiến thắng và 4 thất bại. HLV Koji Gyotoku của Campuchia xếp sau với tỷ lệ thắng 31,58%, tương ứng 6 chiến thắng, 3 trận hòa và 10 thất bại sau 19 trận.

HLV Vladica Grujic của Lào đạt tỷ lệ chiến thắng 28,57% sau 7 trận, với 2 chiến thắng và 5 thất bại. Trong khi đó, HLV Ze Pedro của Timor-Leste có tỷ lệ thắng 16,67% sau 12 trận, gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 9 thất bại. Đứng cuối danh sách là HLV Ali Mustafa của Brunei, với 4 trận toàn thua.

Thử thách duy trì thành công

Thống kê về tỷ lệ chiến thắng mang đến góc nhìn đáng chú ý về hiệu quả cầm quân của HLV Kim Sang-sik kể từ khi ông đến Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ này cũng cần được đặt trong tương quan với số trận đã dẫn dắt, chất lượng đối thủ và tính chất của từng giải đấu.

Với đội tuyển Việt Nam, thách thức của nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ là duy trì thành tích tích cực mà còn phải tiếp tục nâng cao chất lượng lối chơi, phát triển lực lượng kế cận và chuẩn bị tốt cho những giải đấu lớn phía trước.

Nếu tiếp tục giữ được sự ổn định, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm cơ hội củng cố vị thế của mình tại bóng đá Đông Nam Á, đồng thời hướng tới những mục tiêu cao hơn cùng đội tuyển Việt Nam.