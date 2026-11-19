Trần Trung Kiên trở thành tâm điểm chú ý sau trận tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2, đặc biệt ở tình huống thủng lưới thứ hai khi đối thủ thực hiện cú sút từ khoảng cách gần 60 m. Một bàn thua đáng tiếc khiến thủ môn trẻ đối diện những lời bàn luận, nhưng HLV Kim Sang Sik đã có cách nhìn đáng suy ngẫm khi không đẩy học trò vào tâm điểm của sự chỉ trích.

Sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành nói với Saostar theo quan điểm bảo vệ Trung Kiên. Nhà cầm quân có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ cho rằng không thể lấy kết quả một trận đấu để quy trách nhiệm cho thủ môn, đồng thời nhấn mạnh cần nhìn toàn bộ diễn biến trước khi đánh giá một tình huống mắc lỗi.

“Sau trận đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2, chúng ta có thể phân tích những tình huống Trung Kiên xử lý chưa tốt. Nhưng tôi không đồng tình với việc lấy kết quả của một trận đấu để quy trách nhiệm cho một thủ môn trẻ”, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ.

HLV Vũ Tiến Thành lên tiếng bảo vệ Trần Trung Kiên sau trận thua Kyrgyzstan, càng cho thấy cách nhìn của HLV Kim Sang Sik về thủ môn trẻ là điều đáng trân trọng. Ảnh: AFC

Quan điểm ấy cũng gần với cách HLV Kim Sang Sik nhìn nhận Trung Kiên. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không né tránh sai sót của học trò, nhưng ông hiểu áp lực mà một thủ môn phải đối mặt. Có những trận đấu, thủ môn thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, nhưng chỉ một tình huống mắc lỗi cũng có thể khiến mọi đánh giá lập tức đảo chiều. Vì vậy, việc chỉ tập trung vào bàn thua cuối cùng để phán xét một cầu thủ là thiếu công bằng.

Đáng chú ý, HLV Vũ Tiến Thành không chỉ bảo vệ Trung Kiên mà còn đặt niềm tin vào tiềm năng phát triển của thủ môn này. Ông nhắc đến lợi thế thể hình, nền tảng đào tạo tại Học viện HAGL và quá trình tập luyện nghiêm túc, đồng thời tin rằng những trận đấu khó khăn sẽ giúp Trung Kiên trưởng thành.

“Không có thất bại thì khó có thành công. Với một thủ môn trẻ, điều đáng quý sau trận thua là dám xem lại từng pha bóng, hiểu vì sao mình chọn cách xử lý đó và lần sau quyết định tốt hơn. Người làm công tác đào tạo cần chỉ ra cho em thật cụ thể điều cần sửa, đồng thời cho em cơ hội thi đấu để sửa được điều đó”, ông Thành nhấn mạnh.

Đó cũng là điều HLV Kim Sang Sik cần làm với các cầu thủ trẻ, khi bảo vệ họ trước sức ép dư luận nhưng không bao che sai sót, giúp họ nhận ra hạn chế và tiếp tục phát triển. Bóng đá không thể trưởng thành nếu những cầu thủ chỉ được nhớ đến bởi một lần mắc lỗi. Họ cần được chỉ dẫn và đứng dậy sau những trận đấu không như ý.

Trung Kiên còn chặng đường dài để khẳng định bản thân ở tuyển Việt Nam. Thất bại trước Kyrgyzstan có thể trở thành bài học, nhưng không nên là dấu chấm hết cho niềm tin dành cho thủ môn này. HLV Kim Sang Sik đã đúng khi nhìn cầu thủ vượt ra ngoài một khoảnh khắc sai lầm. Lời chia sẻ của HLV Vũ Tiến Thành càng củng cố rằng điều một cầu thủ trẻ cần sau thất bại là sự chỉ dẫn và cơ hội để tiến bộ, không phải sự phán xét vội vàng.