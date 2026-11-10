HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam làm quen sân Thiên Trường

Trong dịp FIFA Days tháng 11-2026, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11-11 và gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17-11 trên sân Thiên Trường.

Ở buổi tập làm quen sân, HLV Kim Sang-sik trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các học trò trong buổi tập.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang có nhiều tính toán về nhân sự khi đội tuyển bước vào đợt tập trung tháng 11.

Các tuyển thủ thực hiện những bài khởi động, làm nóng cơ thể và thích nghi với điều kiện mặt sân Thiên Trường.

Đợt tập trung lần này ghi nhận sự xuất hiện của một số gương mặt mới, trong đó có trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna).

Bên cạnh đó, một cầu thủ nhập tịch khác là tiền đạo Olaha Mạnh Đức cũng được triệu tập lần này.

Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (SHB Đà Nẵng) được bổ sung vào danh sách đội tuyển sau khi 5 cầu thủ Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo không thể góp mặt do chấn thương.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tập luyện cùng đồng đội.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung được tín nhiệm trao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026. Hai đội phó là Nguyễn Đình Bắc và Võ Hoàng Minh Khoa.

Không khí tập luyện diễn ra nghiêm túc, tích cực. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện khả năng, cạnh tranh vị trí trong đội hình.

Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân Thiên Trường, với sự tham dự của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan.

Giải đấu giúp HLV Kim Sang-sik có thêm cơ hội thử nghiệm nhân sự, đánh giá phong độ và xây dựng chiều sâu đội hình, hướng tới những mục tiêu quốc tế trong thời gian tới.