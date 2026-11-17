Cuộc đối đầu với Kyrgyzstan tối 17/11 không chỉ mang ý nghĩa quyết định ngôi vô địch, mà còn có thể trở thành dấu mốc đặc biệt trong hành trình của nhà cầm quân người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam.

Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan cùng có 3 điểm, tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu. Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, trong khi Kyrgyzstan giành trọn 3 điểm với kết quả 3-0 trước cùng đối thủ. Hai thất bại liên tiếp khiến Đài Bắc Trung Hoa sớm bị loại, đồng thời biến lượt trận cuối thành cuộc phân định chức vô địch giữa hai đội bóng còn lại.

HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch, qua đó khép lại năm 2026 bằng món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ. Ảnh: ASEAN United FC

Trên bảng xếp hạng, Kyrgyzstan có hiệu số bàn thắng bại +3, hơn tuyển Việt Nam 1 bàn. Khoảng cách nhỏ nhưng lại tạo ra lợi thế đáng kể cho đội bóng Trung Á trước trận quyết định. Nếu hai đội hòa nhau, cả hai cùng có 4 điểm, Kyrgyzstan sẽ giành chức vô địch nhờ chỉ số phụ. Điều đó đồng nghĩa tuyển Việt Nam phải thắng để vô địch.

Đây chắc chắn không phải thử thách đơn giản. Kyrgyzstan đã cho thấy khả năng ghi bàn tốt hơn Việt Nam. Đội bóng Trung Á cũng có lợi thế về hiệu số, vì vậy họ có thể nhập cuộc với tâm thế chủ động hơn về mặt kết quả.

Dẫu vậy, cơ hội vô địch vẫn nằm trong tay tuyển Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo đỏ vượt qua Kyrgyzstan để giành ngôi đầu, bất kể cách biệt bàn thắng là bao nhiêu. Đây cũng là động lực để các học trò của HLV Kim Sang Sik hướng đến trận đấu với quyết tâm cao nhất, thay vì phải trông chờ vào kết quả từ đối thủ.

Với HLV Kim Sang Sik, trận đấu này còn mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt. Hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn vào tháng 2/2027, trong khi tương lai của ông vẫn chưa được xác định. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Kim Sang Sik trong năm 2026 với tuyển Việt Nam, chức vô địch sẽ là món quà ý nghĩa để khép lại chặng đường đã qua.

Một danh hiệu không thể quyết định toàn bộ tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc, nhưng chắc chắn sẽ tạo nên dấu ấn đẹp. Sau những thành công đã có cùng bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik có thêm cơ hội viết tiếp hành trình bằng một chức vô địch. Hy vọng tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Kyrgyzstan vào tối nay.