HLV Kim Sang-sik chốt thời điểm rời Việt Nam, hé lộ kế hoạch tiếp theo

Theo kế hoạch, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik sẽ rời Việt Nam vào ngày 16/10 để trở về quê nhà nghỉ phép. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến trở lại vào ngày 24/10, sau khi kết thúc kỳ nghỉ của mình.

Mới đây nhất HLV Kim Sang-sik đã dự khán trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy tối 13/10, thuộc khuôn khổ AFC Champions League Elite. Đây cũng là dịp để chiến lược gia sinh năm 1976 tiếp tục quan sát các cầu thủ thi đấu ở cấp câu lạc bộ trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo cùng đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik dự khán trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy tối 13/10

Kế hoạch nghỉ phép của HLV Kim Sang-sik đã được thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Việc nhà cầm quân này tạm thời trở về Hàn Quốc không làm thay đổi định hướng chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho các nhiệm vụ sắp tới, trong đó có mục tiêu tại vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trong thời gian HLV Kim Sang-sik vắng mặt, các thành viên ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi phong độ của những tuyển thủ tiềm năng tại các giải đấu trong nước. Công tác cập nhật dữ liệu chuyên môn, đánh giá màn trình diễn và báo cáo định kỳ vẫn được duy trì nhằm bảo đảm quá trình tuyển chọn nhân sự không bị gián đoạn.

Đây là giai đoạn quan trọng để đội tuyển Việt Nam rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và chuẩn bị phương án nhân sự cho những đợt tập trung tiếp theo. Ngoài ra, việc theo dõi sát diễn biến tại các giải quốc nội cũng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để lựa chọn những gương mặt phù hợp với yêu cầu chiến thuật.

HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại công việc sau kỳ nghỉ tại quê nhà Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, HLV Kim Sang-sik dự kiến tìm kiếm nhân sự thay thế sau khi chia tay trợ lý Kim Do-heon. Sự bổ sung này sẽ góp phần hoàn thiện bộ máy ban huấn luyện, đồng thời hỗ trợ quá trình chuẩn bị dài hạn của đội tuyển.

Sau khi trở lại Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên môn cùng ban huấn luyện. Những đánh giá về phong độ cầu thủ, tình hình lực lượng và phương án nhân sự sẽ là cơ sở để đội tuyển hướng tới các nhiệm vụ tiếp theo, đặc biệt là vòng chung kết Asian Cup 2027.