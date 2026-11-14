HLV Kim Sang Sik chờ đợi tương lai

Kết thúc chuyến tập huấn kéo dài hai tuần ở Nga và Kyrgyzstan, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng khép lại kế hoạch hoạt động trong năm 2026. Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi sẽ hướng đến những mục tiêu quan trọng vào năm 2027.