HLV Kim Sang Sik chờ đợi tương lai
Với việc các trận giao hữu với Nhật Bản và Qatar đều không thể diễn ra, trận gặp Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường tới đây sẽ trở thành trận đấu cuối cùng trong năm 2026 của đội tuyển Việt Nam. Theo thời gian đã ký kết, đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng trong bản hợp đồng hiện tại của huấn luyện viên Kim Sang Sik với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ phải chờ đợi để biết tương lai giống như nhiều huấn luyện viên của các đội tuyển châu Á, sau khi Asian Cup lùi thời gian tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hlv-kim-sang-sik-cho-doi-tuong-lai-246261114232201943.htm