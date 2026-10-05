HLV Kim Sang Sik chính thức nhận trách nhiệm

Tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ đứng thứ tư ở lần đầu tiên giải đấu được tổ chức dưới tên gọi FIFA ASEAN Cup.

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc không né tránh trách nhiệm. HLV Kim Sang Sik thừa nhận ông cảm thấy tiếc nuối và thất vọng với kết quả mà tuyển Việt Nam đạt được. Ông đã công khai nhận trách nhiệm, và xin lỗi người hâm mộ Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik nói thất vọng khi tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026 và khẳng định ông chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ảnh: Lê Phong

“FIFA ASEAN Cup lần đầu được tổ chức và đội chỉ đứng thứ 4. Tôi thực sự rất thất vọng với kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều, và một số cầu thủ cũng không có được thể trạng tốt nhất”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Những khó khăn về lực lượng là vấn đề xuyên suốt hành trình của tuyển Việt Nam. Nguyễn Xuân Son sớm rời giải vì chấn thương, trong khi nhiều trụ cột khác không có được trạng thái tốt nhất. Trước trận Malaysia, Đình Bắc, Hoàng Hên và Tài Lộc đều gặp vấn đề về thể trạng, còn Đình Bắc chỉ có thể vào sân trong hiệp hai.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik không lấy những khó khăn đó làm lý do để biện minh cho kết quả. Ông hiểu sự thất vọng của người hâm mộ và chủ động nhận trách nhiệm về màn trình diễn của đội tuyển.

“Tôi biết người hâm mộ thất vọng. Tôi xin nhận trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả không tốt”, HLV Kim Sang Sik công khai nhận trách nhiệm.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu tiến vào trận chung kết, nhưng thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến đội bóng mất cơ hội bảo vệ vị thế. Đến trận tranh hạng Ba, Việt Nam không thể vượt qua Malaysia và phải chấp nhận vị trí thứ tư.

Dẫu vậy, HLV Kim Sang Sik đã hướng sự chú ý về phía trước. Mục tiêu tiếp theo của tuyển Việt Nam là Asian Cup 2027, nơi ông kỳ vọng đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn.

Lời nhận trách nhiệm của HLV Kim Sang Sik cũng cho thấy nhà cầm quân này hiểu rằng tuyển Việt Nam cần nhanh chóng nhìn lại những vấn đề bộc lộ tại FIFA ASEAN Cup 2026. Chỉ khi cải thiện được lực lượng, thể trạng và khả năng duy trì sự ổn định, đội tuyển mới có thể hướng tới một hình ảnh khác tại Asian Cup 2027.