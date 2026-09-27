HLV Kim Sang Sik: Chiến thắng trước Philippines là nỗ lực của toàn đội

HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin vào Patrik Lê Giang

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân và cho rằng chiến thắng là thành quả từ nỗ lực của toàn đội.

“Tôi muốn chúc mừng tất cả các cầu thủ. Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân và cổ vũ cho đội tuyển ngày hôm nay”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

HLV Kim Sang Sik và cầu thủ Đình Bắc tại họp báo. (Nguồn: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt nhắc đến thủ môn Patrik Lê Giang, người có nhiều pha xử lý quan trọng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam bảo toàn tỷ số 1-0.

Theo HLV Kim Sang Sik, mỗi cầu thủ đều giữ vai trò quan trọng và đang nỗ lực hết sức vì mục tiêu chung. Ông cho biết Patrik Lê Giang đã đồng hành cùng đội tuyển từ giải đấu trước và đang thích nghi tốt.

“Tôi tin Patrik là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam và hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục duy trì phong độ tốt trong những trận đấu tiếp theo”, HLV Kim Sang Sik nói.

Đánh giá về ý nghĩa của chiến thắng, HLV Kim Sang Sik cho rằng kết quả trước Philippines cho thấy đội tuyển Việt Nam đang thể hiện vị thế của một nền bóng đá mạnh trong khu vực.

Đình Bắc: Chiến thắng mang lại động lực lớn

Đình Bắc là người ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Philippines. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo này cho rằng chiến thắng trong trận ra quân có ý nghĩa quan trọng đối với toàn đội.

“Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với toàn đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hướng tới thêm nhiều chiến thắng và những thành công trong các trận đấu sắp tới”, Đình Bắc chia sẻ.

Ở phía bên kia, HLV trưởng Philippines Carles Cuadrat cho rằng trận đấu diễn ra tương đối cân bằng và đội bóng của ông không đáng phải nhận thất bại. Theo nhà cầm quân này, Philippines đã không có được kết quả như mong muốn và cho rằng Việt Nam có phần may mắn để giành 3 điểm.

“Trận đấu hôm nay khá cân bằng. Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng theo tôi, họ có một chút may mắn để có được 3 điểm”, HLV Carles Cuadrat nhận xét.

HLV trưởng Philippines cho biết đội bóng sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung tới những trận đấu tiếp theo. Ông đánh giá trận ra quân luôn là thử thách khó khăn, nhất là trong điều kiện đội chỉ có vài ngày tập trung và chuẩn bị.

“Trận đấu đầu tiên luôn là trận đấu khó khăn nhất. Chúng tôi chỉ có vài ngày để tập trung và chuẩn bị, nhưng đội đã có được những kinh nghiệm quan trọng. Bây giờ, chúng tôi cần hướng tới những trận đấu tiếp theo và chuẩn bị tốt hơn để có kết quả tốt hơn”, ông Carles Cuadrat nói.