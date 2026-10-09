HLV Kim Sang-sik chia tay trợ lý người Hàn Quốc
Trợ lý Kim Do Heon kết thúc thời hạn hợp đồng với VFF, sau khoảng 4 tháng làm việc trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.
Theo hợp đồng ngắn hạn tháng 6-2026, trợ lý Kim Do Heon chỉ ký đến đầu tháng 10 năm nay. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Hàn Quốc là hỗ trợ HLV trưởng Kim Sang-sik trong hai chiến dịch ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026, thay thế vị trí trợ lý Lee Jung Soo để lại sau khi nhà cầm quân này chuyển sang Thái Lan làm việc. Hiện chưa có thông tin chính thức về việc VFF gia hạn hợp đồng với Kim Do Heon.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hlv-kim-sang-sik-chia-tay-tro-ly-nguoi-han-quoc-post359148.html