HLV Kim Sang-sik chỉ ra nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam để thua Malaysia

Chiều 5/10, tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc chủ động, cầm bóng nhiều hơn và cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian đầu tạo được sức ép, tuyển Việt Nam dần giảm nhịp độ và không tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ ràng trước khung thành đối phương.

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối vì để thua Malaysia.

Trong khi đó, Malaysia thi đấu chặt chẽ và liên tục tìm cách khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ.

Phút 62, Fergus Tierney nhận bóng ở khu vực sát vòng cấm tuyển Việt Nam trong tư thế khá thoải mái. Chân sút Malaysia xoay người rồi dứt điểm đưa bóng xuyên qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh trước khi đi vào lưới.

Thất bại 0-1 khiến tuyển Việt Nam không thể giành Huy chương Đồng, đồng thời khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ đội bóng áo đỏ để thua Malaysia.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam không đạt kết quả như mong muốn nằm ở quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế, trong khi nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt nhất.

“Đây là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ và chúng tôi chỉ đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này.

Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%. Tôi hiểu người hâm mộ có thể thất vọng về những gì đội tuyển thể hiện. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm khi đội tuyển không đạt được kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi tuyển Việt Nam không thể đạt thành tích như kỳ vọng tại giải đấu.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết rất nóng, nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển từ rất xa. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người”, HLV Kim Sang-sik nói.

Tuyển Việt Nam có trận đấu bế tắc trước Malaysia (Ảnh: V.A).

Bên cạnh vấn đề về thời gian chuẩn bị và thể trạng cầu thủ, HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận tuyển Việt Nam chưa thể hiện đủ tốt trong trận đấu với Malaysia.

Theo ông, đội tuyển cần tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ phù hợp, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các gương mặt trẻ được thi đấu và tích lũy kinh nghiệm.

“Dù sao đi nữa, với kết quả hôm nay, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa làm đủ tốt. Đó là điều tôi muốn nói. Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành.

Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có những đánh giá về tình huống tuyển Việt Nam từng được hưởng phạt đền trong trận đấu với Malaysia, nhưng sau khi tham khảo VAR trọng tài đã thay đổi quyết định.

“Tôi cho rằng những quyết định của trọng tài hôm nay là công bằng. Ông ấy đã điều khiển trận đấu khá tốt. Riêng tình huống phạt đền, tôi nghĩ đó là một điều đáng tiếc. Nhưng bóng đá là như vậy và tôi tôn trọng quyết định của trọng tài”, ông nói.