HLV Kim Sang-sik: 'Chấn thương của cầu thủ Việt Nam tích tụ qua thời gian'

Chia sẻ tại buổi tập chiều 4/10, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, ban huấn luyện vẫn đang theo dõi tình trạng của Việt Anh khi anh gặp chấn thương trong trận thắng Pakistan. Đội ngũ y tế sẽ kiểm tra thêm trước khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra quyết định sử dụng cầu thủ.

“Hiện tại, lực lượng tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng khi Hoàng Hên, Tài Lộc, Việt Anh đang gặp chấn thương về cơ bắp. Với số lượng cầu thủ có hạn, việc chuẩn bị phương án trong hiệp 2 cũng có đôi chút khó khăn. Song, càng lúc khó khăn thì chúng tôi càng phải đoàn kết để có thể tạo nên một chiến thắng trong trận đấu ngày mai”, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận gặp khó về lực lượng.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, vấn đề thể lực của đội tuyển xuất phát từ lịch thi đấu kéo dài. Các cầu thủ lần lượt tham dự ASEAN Cup, trở lại câu lạc bộ thi đấu tại V.League rồi tiếp tục hội quân cho FIFA ASEAN Cup 2026. Việc thi đấu liên tục khiến nhiều trường hợp chấn thương tích lũy và ảnh hưởng đến thể trạng.

Tài Lộc từng gặp chấn thương nhẹ trước giải nên chưa có nhiều thời gian thi đấu cho câu lạc bộ. Trong khi đó, Hoàng Hên phải trải qua lịch thi đấu dày trước khi trở lại đội tuyển Việt Nam.

“Các cầu thủ đều có những chấn thương nhẹ cho đến nặng. Điều này đã tích tụ qua thời gian, dẫn đến việc thể lực và thể trạng của họ không tốt trong giải đấu lần này”, ông Kim nói.

Không còn cơ hội tranh chức vô địch nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận tranh hạng 3.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết: “Việc không thể vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khiến tôi, các cầu thủ và hơn hết là người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Nhưng mỗi trận đấu, các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình để giành chiến thắng. Ngày mai, dù là trận tranh hạng Ba nhưng tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”.

Về đối thủ Malaysia, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá đội bóng này đã mạnh hơn so với các giải đấu trước, nhất là sau khi bổ sung một số cầu thủ nhập tịch. Ông đặc biệt cảnh báo các học trò về tiền đạo số 9 của Malaysia và yêu cầu đội tuyển có phương án kiểm soát cầu thủ này.

Trận tranh hạng Ba giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10.