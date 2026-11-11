HLV Kim Sang-sik: Cầu thủ nhập tịch hoà nhập nhanh nhờ hiểu văn hoá Việt

Tối 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trong trận giao hữu quốc tế thuộc giải Casper Cup. Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc ghi bàn.

Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ: “Từ màn trình diễn trong trận đấu này, ban huấn luyện đánh giá bước đầu năng lực của cầu thủ trẻ. Tạo ra sự thay đổi triệt để ở đội tuyển rất là khó. Tôi muốn đan xen nhiều lứa cầu thủ để đội bóng chơi ngày càng gắn kết hơn.

Tôi có mục tiêu ở đội tuyển Việt Nam, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa cầu thủ cũ và mới, làm sao để đội bóng ngày càng tốt hơn. Lần tập trung này, lực lượng đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi, thời gian tập luyện ngắn nhưng toàn đội đã nỗ lực. Các cầu thủ hôm nay đã thi đấu hết sức mình mang về chiến thắng, tôi muốn cảm ơn họ vì điều đó”.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với học trò.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong muốn thời gian gần 1 tuần còn lại để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Kyrgyzstan là lúc đội tuyển Việt Nam sẽ hiểu nhau hơn, chơi gắn kết hơn.

Ông Kim nói thêm: “Các cầu thủ sau khi nhập tịch đã hoà nhập rất nhanh do đã hiểu văn hoá Việt Nam. Tôi luôn muốn gắn kết các cầu thủ. Triết lý của tôi cũng là lối chơi gắn kết, không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào. Tôi cũng luôn nhắc các cầu thủ về điều này”.

HLV Kim Sang-sik triệu tập rất nhiều cầu thủ mới trong danh sách đội tuyển Việt Nam. Hồng Phúc có đường kiến tạo cho một tân binh khác là Olaha Mạnh Đức ghi bàn. Quốc Cường hay Minh Phúc đều thi đấu tròn vai.

Kết thúc hiệp một, đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Olaha Mạnh Đức. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ này ra sân cho đội tuyển Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha lập công của Nguyễn Đình Bắc ở phút 58.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan lúc 19h00 ngày 17/11.