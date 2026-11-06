HLV Kim Sang-sik bổ sung 4 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia
HLV Kim Sang-sik đã gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), 2 tiền vệ Khuất Văn Khang, Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC) lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự Casper Cup 2026.
Việc bổ sung 4 cầu thủ ở các vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ giúp HLV Kim Sang- sik có thêm lựa chọn nhân sự, xây dựng lực lượng trong dài hạn cho đội tuyển Việt Nam.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ 8-11 tại Ninh Bình, sau đó tham dự Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại SVĐ Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hlv-kim-sang-sik-bo-sung-4-cau-thu-len-doi-tuyen-quoc-gia-post360582.html