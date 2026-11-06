HLV Kim Sang-sik bổ sung 4 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia

Đức Anh trong màu áo U.23 Việt Nam.

Việc bổ sung 4 cầu thủ ở các vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ giúp HLV Kim Sang- sik có thêm lựa chọn nhân sự, xây dựng lực lượng trong dài hạn cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ 8-11 tại Ninh Bình, sau đó tham dự Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại SVĐ Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.