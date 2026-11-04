HLV Kim Sang-sik bổ sung 3 cầu thủ cho tuyển Việt Nam

Nhằm tiếp tục hoàn thiện lực lượng chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11, HLV trưởng Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập bổ sung ba cầu thủ gồm tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội).

Đây đều là những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời đang tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Nguyễn Đức Anh thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đăng Dương từng khoác áo U19, U20 và U23 Việt Nam, trong đó có dấu ấn tại đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Lê Quốc Nhật Nam từng góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, giành huy chương đồng. Tiền vệ sinh năm 2001 hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Thể Công Viettel.

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Đức Anh là gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hà Nội. Hậu vệ sinh năm 2003 từng được triệu tập vào các đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu quốc tế ở cấp độ trẻ.

Việc bổ sung ba cầu thủ ở các vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn nhân sự, đồng thời tiếp tục đánh giá năng lực, phong độ của các cầu thủ trong quá trình xây dựng lực lượng trong dài hạn cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8-11 tại Ninh Bình, sau đó tham dự giải giao hữu 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân vận động Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyz và Đài Bắc Trung Hoa.