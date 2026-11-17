HLV Kim Sang-sik bảo vệ các học trò ở trận thua ngược 1-2 Kyrgyzstan (ảnh Hữu Phạm)

"Trước tình huống đó, tiền vệ cũng mắc sai lầm, nên không thể nói đây là lỗi riêng của Trung Kiên. Tôi nghĩ bàn thứ 2 cậu ấy mất tập trung và không đọc tình huống tốt, nhưng lỗi đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Cậu ấy tập trung ở đội tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu nhiều khi xếp dưới những Filip hay Patrik, Văn Lâm.

Tôi biết rằng về tâm lý và tinh thần, kiểu gì cũng sẽ có áp lực nhất định. Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ trừ tình huống ấy. Đặc biệt với thủ môn, anh có thể cứu thua 10 tình huống, nhưng lỗi 1 lần là bị chỉ trích. Tôi mong Trung Kiên rút được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

Trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn Kyrgyzstan 1-0 từ pha dứt điểm tuyệt đẹp của Nguyễn Đình Bắc ở phút 20. Tuy nhiên chỉ trong 2 phút cuối trận, đội bóng của HLV Kim Sang-sik để đối thủ ghi liền 2 bàn. Phút 86, Valery Kichin đánh đầu gỡ hòa từ phạt góc. Hai phút sau, Atabaev tận dụng pha mất bóng của Ngọc Sơn, sút từ khoảng 60 m đưa bóng qua đầu Trung Kiên, ấn định chiến thắng cho Kyrgyzstan.

Đình Bắc chơi nỗ lực nhưng không đủ giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng (ảnh M.D)

Thất bại khiến đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội giành chức vô địch giải giao hữu tại Thiên Trường. Theo HLV Kim Sang-sik, sự mất tập trung ở cuối trận là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại. Việt Nam để đối phương ghi bàn từ tình huống cố định, rồi tiếp tục sơ suất ở pha bóng kế tiếp. Khi thể lực đã giảm sút, đội không còn đủ thời gian và khả năng để giành lại thế trận.

"Đây là trận cuối cùng trong năm 2026. Rất tiếc chúng tôi không thể giành chiến thắng dành tặng CĐV. Tôi cảm thấy có lỗi với mọi người"-ông Kim Sang-sik nhận lỗi với người hâm mộ đồng thời gửi lời cảm ơn các học trò.

Nhiều danh hiệu nhưng chưa rõ tương lai

Nhà cầm quân Hàn Quốc không quên dành lời khen ngợi cho Nguyễn Đình Bắc khi cho biết, biết ban đầu ông dự định rút anh ra sớm vì đã thi đấu trên nhiều mặt trận ở CLB và có dấu hiệu giảm thể lực. Nhưng khi Việt Nam bị dẫn ngược, ông quyết định giữ Bắc đến hết trận. "Tôi chúc mừng Đình Bắc vì bàn thắng đẹp. Nếu đội giành chiến thắng, bàn thắng ấy sẽ còn ý nghĩa hơn. Rất tiếc chúng tôi không làm được điều đó"-HLV Kim Sang-sik nói.

HLV Kim Sang-sik đã đưa các ĐTQG gặt hái hàng loạt danh hiệu nhưng hiện chưa rõ tương lai (ảnh M.D)

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn đầu năm 2027. Do VCK Asian Cup 2027 bị hoãn, trước mắt ông Kim Sang-sik sẽ không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự giải đấu nào.

Theo thông tin của Tiền Phong, tương lai của nhà cầm quân Hàn Quốc có thể chỉ được quyết định sau đại hội nhiệm kỳ 10 VFF. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Kim Sang-sik cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể và sẽ trao đổi với gia đình, người đại diện cũng như VFF.

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