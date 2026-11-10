HLV Kim: Rất khó khăn để chọn cầu thủ lên tuyển Việt Nam đợt này

Ông Kim và tuyển Việt Nam đang có một đợt tập trung mang tính thử nghiệm cao. Ảnh: Minh Chiến.

"Rất nhiều khó khăn khi tôi chọn cầu thủ lên tuyển lần này", HLV Kim Sang-sik chia sẻ ở buổi họp báo trước giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, trong bối cảnh lực lượng của tuyển Việt Nam có nhiều xáo trộn do nhiều ngôi sao chấn thương hoặc quá tải vì lịch thi đấu dày đặc thời gian qua. Nguyễn Đình Bắc là trường hợp hiếm hoi trong số này vẫn lên tuyển. "Bắc còn trẻ và có tinh thần, ý chí chiến đấu rất cao. Tôi tin cậu ấy có thể chơi tốt ở Casper Cup 2026", chiến lược gia 49 tuổi giải thích trong cuộc họp báo ở sân Thiên Trường (Ninh Bình) chiều 10/11.

Ban đầu, Casper Cup 2026 là bước chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho Asian Cup 2027, diễn ra tháng 1/2027. Tuy nhiên, giải dời lịch tới tận cuối năm 2027. Chia sẻ về ảnh hưởng của Asian Cup 2027 với sự chuẩn bị của các "Chiến binh sao vàng", HLV Kim nói: "Đó là tiếc nuối lớn với cả tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ. Nhưng chúng ta phải chấp nhận".

Asian Cup 2027 hoãn, nhưng Casper Cup 2026 vẫn là dịp để HLV Kim "đãi cát tìm vàng" khi triệu tập hàng loạt nhân tố mới và trẻ. Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải là 2 trong số những tân binh đáng chú ý nhất. "Đây là những cầu thủ có phong độ cao ở CLB. Ở tuyển, tôi sẽ cố gắng tạo ra những tổ hợp nhân sự tốt nhất để sử dụng mọi cầu thủ", nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay.

Trong khi đó, Nguyễn Thành Chung, cầu thủ dự họp báo cùng HLV Kim, phát biểu: "Việc tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ mới chứng minh cho việc các CLB trong nước có chất lượng cao hơn. Tôi nhìn thấy khát khao trong ánh mắt của mọi tân binh tuyển Việt Nam lần này. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là chiến thắng. Casper Cup 2026 sẽ là trải nghiệm thú vị, là những sự thử nghiệm hay khi chúng tôi đang có nhiều cầu thủ trẻ".

Về việc lần đầu được đeo băng đội trưởng tuyển quốc gia, Thành Chung bày tỏ cảm xúc: "Đó không phải áp lực, mà là động lực và vinh dự rất lớn để tôi tiếp nối các đàn anh. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm, từ bảo ban anh em, cho tới đốc thúc trong các buổi tập".

Cuối buổi họp báo, HLV Kim cảm ơn giới truyền thông. "Cảm ơn các phóng viên. Hôm nay rất lạnh và tôi rất vui khi thấy mọi người dự họp báo đông đủ thế này. 2 trận ở Casper Cup 2026 là 2 trận cuối trong năm nay của tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ", thuyền trưởng sinh năm 1976 chia sẻ.

Lịch thi đấu và thông tin vé Casper Cup. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).