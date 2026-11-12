HLV Kim làm điều hiếm thấy trong lịch sử tuyển Việt Nam

Phạm Lý Đức có lần đầu đá chính ở tuyển Việt Nam, dù từng được triệu tập hồi tháng 3/2025. Ảnh: Minh Chiến.

Phạm Lý Đức và Phạm Minh Phúc của CLB Công an nhân dân cùng Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP.HCM là ba cầu thủ đang chơi ở giải Hạng Nhất đá chính cho tuyển Việt Nam trong chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) tại trận ra quân giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Đây là điều gần như chưa từng diễn ra trong lịch sử các "Chiến binh sao vàng".

Trong 3 nhân tố trên, Minh Khoa nhiều kinh nghiệm nhất và còn là đội phó. Trận thắng Đài Loan là lần lần ra sân thứ 4 tiền vệ sinh năm 2003 trong màu áo tuyển Việt Nam. Lý Đức có lần thứ hai được triệu tập và có lần đá chính đầu tiên. Trong khi đó, đây vừa là đợt hội quân đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Minh Phúc góp mặt trong đội hình xuất phát tuyển Việt Nam.

Minh Khoa thuộc ban cán sự tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026.

Cả 3 cầu thủ trên đều từng chơi V.League và là gương mặt quen thuộc trong nhiều đợt hội quân của các cấp độ tuyển trẻ Việt Nam. Lý Đức, Minh Phúc từng vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á 2026. Minh Khoa từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi quán quân U23 Đông Nam Á 2023. Minh Phúc nhiều danh hiệu nhất khi còn vô địch V.League 2025/26, Cúp Quốc gia 2024/25 và Siêu cúp Quốc gia 2025 cùng CLB Công an Hà Nội.

Minh Phúc thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, dù sở trường là hậu vệ phải.

Ngoài 3 gương mặt trên, tuyển Việt Nam còn đang có 3 cầu thủ Hạng Nhất khác là Nguyễn Đăng Dương của CLB Hưng Yên, Nguyễn Thanh Nhàn của CLB Công an nhân dân và Nguyễn Trần Việt Cường của Becamex TP.HCM. Tiền đạo của CLB Hưng Yên cũng vừa có lần đầu lên tuyển, nhưng vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận tối qua.

Trong khi đó, Việt Cường và Thanh Nhàn đều vào sân trong hiệp hai. Nhiều khả năng, khi các "Chiến binh sao vàng" đã chia tay một tiền đạo là Olaha Mạnh Đức, cả ba sẽ có cơ hội thể hiện ở trận tới, gặp Kyrgyzstan lúc 19h tối 17/11.

Lý do 3 cầu thủ hạng Nhất đá chính trong trận đấu tối 11/11 là HLV Kim Sang-sik coi đợt hội quân này như dịp thử nghiệm các nhân tố mới. Nhà cầm quân 49 tuổi tạo điều kiện cho hàng loạt ngôi sao như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc nghỉ ngơi vì chấn thương và quá tải.

Highlights Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0 thuộc khuôn khổ giải giao hữu Casper Cup 2026.

Nam Giang