HLV Kim: Giới hạn của Đình Bắc là bầu trời

Ông Kim bắt tay Đình Bắc sau trận thắng ngược 4-2 của tuyển Việt Nam trước Pakistan tối 2/10. Ảnh: Minh Chiến.

"Hiệp 1, tuyển Việt Nam mất tập trung do thời tiết nắng nóng, dẫn đến việc bị thủng lưới và gặp nhiều khó khăn. Nhưng sang hiệp 2, nhờ các cầu thủ vào sân thay người cùng sự nỗ lực của toàn đội, chúng tôi thể hiện phong độ tốt hơn", HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo sau trận đấu trên sân Gelora Bung Karno.

Tuyển Việt Nam bước vào giờ nghỉ giữa hiệp khi bị Pakistan dẫn 1 bàn. Sang hiệp 2, các "Chiến binh sao vàng" vực dậy mạnh mẽ và lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Lee Williams Minh Hoàng, cầu thủ dự họp báo cùng HLV Kim, cho biết toàn đội đã vực dậy sau trận thua 0-2 trước Thái Lan, trận thua đầu tiên của tuyển Việt Nam sau 717 ngày (27 trận liên tiếp) bất bại.

"Tôi rất vui và tự hào vì tuyển Việt Nam đã đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại trước Thái Lan. Đặc biệt à ở hiệp 2, toàn đội thể hiện tinh thần tuyệt vời để ngược dòng", chân sút 19 tuổi nói. Tân binh Việt kiều cũng cho biết mình rất hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Minh Hoàng vẫn tiếc vì mới ghi 1 bàn. "Lẽ ra tôi nên có hat-trick, nhưng bóng đá là thế. Tôi chỉ muốn đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện", cầu thủ từng ăn tập lò Blackburn Rovers phát biểu.

Minh Hoàng ghi bàn trong chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Phóng viên đặt câu hỏi tiếp theo cho HLV Kim, về màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo. "Cậu ấy là cầu thủ đáng kinh ngạc và làm việc rất chăm chỉ. Với tôi, giới hạn của Bắc là bầu trời", chiến lược gia 49 tuổi cho hay.

Với chiến thắng 4-2 trước Pakistan, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng B và đá trận tranh hạng ba với Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Bung Karno. Nhận xét về đối thủ, HLV Kim bày tỏ quan điểm: "So với ASEAN Cup 2026, lực lượng của tuyển Malaysia thay đổi nhiều và chất lượng hơn. Tuyển Việt Nam đang phân tích kỹ đối thủ. Dù họ chơi với phong cách nào, chúng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất. Với tôi, trận tranh hạng ba này là trận chung kết".

Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh là hai trường hợp bị đau trong trận này của tuyển Việt Nam. Về thể trạng của các học trò, HLV Kim nói: "Lịch thi đấu 2 ngày 1 trận rất khắc nghiệt. Tôi phải chú ý đến thể lực của cầu thủ, đặc biệt là khi chơi dưới tiết trời nắng nóng, dẫn đến những chấn thương đáng tiếc. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ Hoàng Đức và Việt Anh. Đồng thời, tôi sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ chưa thi đấu nhiều từ đầu giải".

Ở cuối phần họp báo, cả HLV Kim lẫn Minh Hoàng cảm ơn cổ động viên và mong người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục cổ vũ toàn đội tại trận đấu cuối cùng.

Highlights Việt Nam 4-2 Pakistan Chiều 2/10, Việt Nam vượt qua Pakistan với tỷ số 4-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.