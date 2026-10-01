HLV Jorge Jesus thất hứa điều gì khiến Ronaldo cảm thấy 'bị phản bội'?

Rạng sáng 1/10 (theo giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo quyết định rời khỏi trại tập luyện của Bồ Đào Nha trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Đan Mạch và Na Uy. Mối quan hệ đổ vỡ với huấn luyện viên Jorge Jesus được cho là nguyên nhân chính khiến ngôi sao sinh năm 1985 không muốn thi đấu tiếp.

Mọi chuyện xuất phát từ việc Ronaldo phải ngồi dự bị, khởi động rất lâu rồi không được ra sân khi Bồ Đào Nha gặp Na Uy.

Ronaldo ngồi dự bị trong trận đấu gặp Na Uy.

Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ngày 24/9. Ba ngày sau, anh được xếp dự bị trước Na Uy và đã khởi động trong trận đấu, nhưng cuối cùng không được tung vào sân. HLV Jorge Jesus thừa nhận trước trận, ông và Ronaldo từng trao đổi về khả năng tiền đạo 41 tuổi thi đấu khoảng 30 phút cuối.

Nhà cầm quân 72 tuổi đã mắc sai lầm lớn. Ông cho Ronaldo khởi động suốt 30 phút ngoài đường piste rồi không đưa cầu thủ này vào sân “như lời hứa”. Thực tế, việc huấn luyện viên trưởng thay đổi quyết định về nhân sự dựa vào tình hình của trận đấu không phải điều gì đó to tát. Tuy nhiên, ảnh hưởng và cá tính của Ronaldo khiến câu chuyện thay đổi.

Sau khi Ronaldo rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha, Edu Aguirre - nhà báo được cho là thân cận với tiền đạo 41 tuổi - tiết lộ rằng CR7 cảm thấy “bị HLV Jorge Jesus phản bội”.

Edu tiết lộ việc HLV Jorge Jesus đã nhận lỗi rằng xử lý tình huống chưa đúng với Ronaldo. Ông sẽ công khai thừa nhận sai lầm vì đã thiếu tôn trọng và để Ronaldo khởi động ngoài đường biên suốt 30 phút trong cuộc họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch.

Thế rồi, HLV Jorge Jesus đã không làm vậy. Ông tuyên bố rằng bản thân mình và Ronaldo không hề có mâu thuẫn nào, và cũng không có vấn đề gì lớn. Mọi quyết định của ông Jesus đều dựa vào lợi ích chung của cả đội tuyển chứ không phải vì riêng Ronaldo. HLV Jesus không đưa ra bất kì lời xin lỗi nào với đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Mâu thuẫn bùng nổ và Ronaldo rời khỏi đội tuyển quốc gia.