HLV Jesus phũ phàng với Ronaldo giữa tâm bão

HLV Jesus không quan tâm đến vấn đề xoay quanh Ronaldo.

Bồ Đào Nha tạo dấu ấn mạnh tại Parken khi đánh bại chủ nhà Đan Mạch 4-2. Sau trận, HLV Jorge Jesus dành phần lớn thời gian nói về màn trình diễn của đội, đồng thời lần đầu trực tiếp đề cập đến những tranh cãi liên quan Ronaldo trong những ngày qua.

"Điều khiến tôi hài lòng nhất tất nhiên là chiến thắng. Đây là trận thứ ba và tôi cảm nhận đội bóng tiến bộ qua từng trận. Chúng tôi phân tích rất kỹ từng màn trình diễn và thường đạt hiệu quả cao hơn ở trận tiếp theo, cả trong phòng ngự lẫn tấn công", HLV Jesus chia sẻ.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đặc biệt ấn tượng với cách các học trò vượt qua sức ép từ Đan Mạch. Ông đánh giá đối thủ có chất lượng kỹ thuật cao, mạnh trong các tình huống cố định và rất khó bị ngăn chặn.

Khi được hỏi liệu ông có đang nắm quyền kiểm soát phòng thay đồ, HLV Jesus lập tức điều chỉnh cách diễn đạt. Ông cho rằng các cầu thủ không đơn thuần tuân theo mình mà thực sự tin tưởng vào triết lý của HLV.

"Tôi không có một tập thể nằm trong tay mình. Tôi có một tập thể tin vào ý tưởng của HLV. Họ tin vào những gì tôi đề ra, cộng với chất lượng cá nhân rất cao nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn", Jesus nhấn mạnh.

Khi bị hỏi liệu những biến động quanh Ronaldo có khiến ông bận tâm, Jesus đáp trả dứt khoát: "Tập trung không khó với tôi. Điều khó là không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong, không biết cách huấn luyện các cầu thủ. Đó mới là điều khó. Còn những chuyện khác bằng không. Những gì xảy ra không chia rẽ tập thể. Nó chưa chia rẽ chúng tôi và cũng sẽ không chia rẽ chúng tôi".

Rạng sáng 2/10, Bồ Đào Nha không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Đan Mạch với tỷ số 4-2 tại bảng D Nations League A dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo. Đội bóng áo bã trầu sẽ tái đấu Na Uy trên sân nhà vào ngày 5/10 ở lượt trận tiếp theo.