HLV Iraola: 'Liverpool trả giá vì phòng ngự bóng chết'

Trong trận đấu "hỗn loạn" ở Istanbul, Trey Nyoni và Alexander Isak hai lần đưa Liverpool vượt lên dẫn trước, nhưng Mason Greenwood và Archie Brown giúp Fenerbahce gỡ hòa. Bàn thắng của Vedat Muriqi ở phút 79 mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên Liverpool để thủng lưới ít nhất ba bàn trong ba trận liên tiếp tại các giải đấu châu Âu. Thất bại này nối dài thành tích không tốt của họ tại Thổ Nhĩ Kỳ khi Liverpool mới thắng một, hòa một và thua bảy trận. Đội bóng cũng chưa từng giữ sạch lưới khi thi đấu ở quốc gia này, kể cả tại các trận chung kết Champions League và Siêu cúp châu Âu.

“Những bàn thua quá dễ dàng, quá lộn xộn”, HLV Iraola nói trong cuộc họp báo sau trận. “Quả đá phạt được thực hiện từ khá xa nhưng bóng vẫn đi qua hàng rào. Bàn thua cuối đến từ một quả ném biên dài. Ở bàn thứ hai, Cody Gakpo chạm bóng ngay trước mặt Alisson".

“Trên sân, chúng tôi gần như không thể giao tiếp với nhau. Tôi cũng khó đưa ra chỉ dẫn, còn Cody và Alisson gặp khó khăn khi trao đổi", HLV Iraola nhấn mạnh.

Sau chuỗi năm trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Liverpool đã thua hai trận liền. HLV Iraola thừa nhận thất bại ở Istanbul gây tổn thương nhiều hơn trận thua Arsenal hôm Chủ nhật.

Tình huống cố định từng là điểm yếu của Liverpool mùa trước. Đội bóng tưởng như đã cải thiện được khâu này trong mùa giải hiện tại, trước khi để thủng lưới ba bàn từ những tình huống cố định trước Fenerbahce, đội từng thua Aston Villa 0-6 vào tháng trước.

“Chúng tôi thủng lưới từ một quả đá phạt, một quả phạt góc và một quả ném biên dài. Điều đó khiến chúng tôi tổn thương”, HLV Iraola nói. “Chúng tôi đã hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng lại để thủng lưới trong những tình huống lẽ ra phải xử lý tốt hơn".

“Trước trận này, chúng tôi vẫn kiểm soát tốt những tình huống như vậy. Hôm nay, chúng tôi đã phải trả giá. Liverpool cần làm tốt hơn", HLV Iraola chia sẻ.

HLV Iraola cũng bảo vệ quyết định xoay tua đội hình sau khi thay năm vị trí so với trận đấu hôm Chủ nhật. Isak, Florian Wirtz và Gakpo đều ngồi dự bị từ đầu, trước khi được tung vào sân trong hiệp hai.

“Chúng tôi không chỉ làm vậy hôm nay mà đã áp dụng suốt mùa giải. Ở tất cả các trận đấu giữa tuần, chúng tôi đều thay bốn hoặc năm cầu thủ vì không thể giữ nguyên đội hình xuất phát”, HLV Iraola nói. “Tôi tin đội hình đủ sức duy trì chất lượng và không nghĩ đó là lý do chính khiến chúng tôi thua. Chúng tôi cần nhìn vào cách mình để thủng lưới để hiểu vì sao không thể giành chiến thắng".