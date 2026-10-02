HLV Indonesia: 'Không biết Malaysia làm sao thắng Singapore 6-0'

Tối 1/10, bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra với rất nhiều bất ngờ. Malaysia dù không được đánh giá vượt trội hoàn toàn nhưng bất ngờ giành chiến thắng 6-0 trước Singapore. Họ có thêm 2 bàn thắng ở những phút cuối do công của Bashal và Bergson. Các thành viên của đội tuyển Malaysia ăn mừng vì nghĩ đã vào chung kết.

Tuy nhiên trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia bất ngờ giành chiến thắng 9-2 trước Bangladesh. Đội chủ nhà vào chung kết nhờ ghi nhiều bàn hơn đối thủ dù bằng điểm, bằng hiệu số. Đáng chú ý, 2 bàn thắng quyết định của Indonesia cũng đến trong quãng 7 phút bù giờ.

HLV trưởng đội tuyển Indonesia John Herdman.

Sau trận đấu, ông John Herdman - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia khiến tất cả ngỡ ngàng khi...nghi ngờ kết quả của màn đối đầu giữa Malaysia và Singapore.

“Tôi đã từng tham gia các trận đấu kỉ lục tại Canada khi có tới 9-12 bàn thắng - số lượng cao nhất mà đội bóng nam có thể ghi rồi. Nhưng đây là trận đấu điên rồ nhất mà tôi từng xuất hiện trong sân. Thế rồi, chúng ta đã biết chuyện gì xảy ra ở một trận đấu khác.

Tôi không biết làm sao mà đội tuyển Malaysia lại có thể đánh bại Singapore với tỉ số 6-0. Nhìn vào lịch sử đối đầu, điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Thông thường, kết quả sẽ là 1-1, 2-1 hoặc 2-0. Tỉ số cách biệt nhất cũng chỉ là 4-1. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi các bàn thắng cứ liên tục được ghi”, ông Herdman đặt dấu hỏi.

Dù vậy, chiến thắng của Indonesia cũng gây ra nhiều tranh cãi. Khi tỉ số đang là 7-2 và đồng hồ gần điểm qua thời gian thi đấu chính thức, trọng tài bàn đã thông báo rằng chỉ có 2 phút bù giờ cho trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh.

Nhưng không biết vì lý do gì, khi ở phút giờ thứ 3, trọng tài lại đổi thời gian bù giờ lên 7 phút. Indonesia tận dụng tối đa khoảnh khắc này. Kevin Diks ghi bàn ở phút 90+5 còn Mitchell lập công ở phút 90+7. Kết quả này vừa đủ đưa Indonesia vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.