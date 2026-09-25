HLV Hoàng Văn Phúc: Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đúng đấu pháp trước Trung Quốc

Chiều 25.9 tại sân Nagai (Osaka, Nhật Bản), đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút thi đấu, qua đó dừng bước ở tứ kết. Bàn thắng duy nhất được Wang Shuang ghi ở phút 109.

HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng với màn thể hiện của các học trò

Dù không thể giành quyền đi tiếp, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có trận đấu đầy nỗ lực. Đội tuyển duy trì thế trận chặt chẽ trong 90 phút, hạn chế sức tấn công của đối thủ và chỉ nhận bàn thua trong hiệp phụ.

Phát biểu sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các cầu thủ thực hiện kế hoạch chiến thuật.

“Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh”, ông Phúc nói.

Các cô gái Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và kiên cường trong 120 phút

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển không chỉ tập trung phòng ngự mà còn chủ động lựa chọn thời điểm gây sức ép. Trước Trung Quốc có ưu thế về thể hình và thể lực, cách tiếp cận này giúp Việt Nam duy trì sự cân bằng và đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu.

“Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Nhà cầm quân 62 tuổi cũng xem ASIAD 2026 là trải nghiệm quý giá cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Việc được thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành.

Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD 2026 bằng một trận đấu hay

“Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn ấy được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới”, ông Phúc bày tỏ.

Sau trận, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên và biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội. VFF quyết định thưởng động viên 300 triệu đồng, ghi nhận nỗ lực của các cô gái Việt Nam tại ASIAD 2026.