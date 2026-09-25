HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển nữ VN

Nguyễn Thị Hoa (số 6) nỗ lực cản phá pha dứt điểm của cầu thủ Trung Quốc Wang Yanwen (số 10). Ảnh: THX/TTXVN phát

Trên sân Nagai (Osaka), đội tuyển nữ Việt Nam duy trì thế trận chặt chẽ trong 90 phút và chỉ để thủng lưới ở phút 109 sau pha dứt điểm của Wang Shuang. Dù không thể giành quyền vào bán kết, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã buộc Trung Quốc phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các cầu thủ triển khai chiến thuật đã đề ra, trong bối cảnh đội tuyển thiếu 3 cầu thủ do chấn thương. HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh”.

Theo nhà cầm quân sinh năm 1964, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ tập trung phòng ngự mà còn chủ động lựa chọn thời điểm gây sức ép, qua đó hạn chế khả năng triển khai tấn công của Trung Quốc. Trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực, cách tiếp cận này giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian. HLV Hoàng Văn Phúc nói “Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất”.

Ông cũng dành lời khen cho thủ môn Kim Thanh, người có nhiều pha cứu thua quan trọng trong trận đấu, góp phần giúp đội tuyển nữ Việt Nam giữ sạch lưới trong thời gian thi đấu chính thức. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự”.

Bên cạnh kết quả tại ASIAD 2026, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng việc các cầu thủ trẻ được thi đấu với những đội bóng mạnh của châu Á là trải nghiệm quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn ấy được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới”.

Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã động viên và biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Ông cho rằng dù không thể giành quyền vào bán kết, toàn đội có thể tự hào về hành trình tại ASIAD 2026, đặc biệt là màn trình diễn trong 120 phút ở trận tứ kết.