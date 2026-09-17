HLV Hoàng Văn Phúc: 'ĐT nữ Việt Nam dồn sức cho trận quyết định với Thái Lan'

HLV Hoàng Văn Phúc cùng ĐT nữ Việt Nam dồn sự tập trung cho trận gặp Thái Lan ở lượt cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20

Trước đối thủ có trình độ và lực lượng đồng đều như Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận những trận đấu với các đội tuyển hàng đầu châu lục mang lại giá trị lớn, nhất là với những cầu thủ trẻ.

“Bên cạnh tỉ số, điều chính tôi hướng đến là khi các cầu thủ gặp những đội tuyển mạnh ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay Triều Tiên, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ sẽ được cải thiện dần dần. Đây là trận đấu rất bổ ích để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Theo nhà cầm quân của ĐT nữ Việt Nam, trước trận đấu, Ban huấn luyện đã tính toán việc phân bổ lực lượng, ưu tiên những cầu thủ có thể trạng và khả năng phòng ngự tốt nhằm đáp ứng yêu cầu khi đối đầu Nhật Bản.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, các cầu thủ thực hiện tương đối tốt ý đồ chiến thuật. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát bóng và triển khai tấn công vẫn là vấn đề cần cải thiện.

“Trong hiệp 1, đa số các cầu thủ thi đấu tương đối đạt yêu cầu. Nhưng khi triển khai tấn công, chúng ta chưa chơi bóng và cầm bóng được 5-6 nhịp. Sang đầu hiệp 2 có những thời điểm đội khởi sắc hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Một vấn đề khác được Ban huấn luyện chỉ ra là sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. ĐT nữ Việt Nam nhận hai bàn thua trong 3 phút cuối hiệp 1 và tiếp tục để đối phương ghi bàn ở khoảng thời gian cuối trận.

“Cái chúng tôi cần phải khắc phục là sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Cụ thể, ở hiệp 1, trong 3 phút cuối chúng ta bị 2 bàn. Ở những phút cuối trận, chủ trương của chúng tôi là thay người để hạn chế bàn thua, nhưng các cầu thủ cũng mất tập trung và để thua thêm. Đây là điều đáng tiếc và cần được rút kinh nghiệm”, ông nói.

ĐT nữ Việt Nam có thêm những trải nghiệm quý giá khi đối đầu với Nhật Bản, qua đó chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Thái Lan

Gác lại trận đấu với Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ sự tập trung sang cuộc đối đầu Thái Lan ở lượt cuối bảng E. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

“Các cầu thủ sau trận đấu cũng buồn, nhưng chúng tôi chỉ nhắc các cầu thủ phải hồi phục thật tốt. Phía trước là đối thủ Thái Lan. Nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ giành vé vào vòng tứ kết”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Osaka. Những cầu thủ thi đấu trên 60 phút được tập trung hồi phục, trong khi nhóm thi đấu ít hoặc không ra sân tiếp tục tập luyện để duy trì trạng thái.

HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ tái tạo thể lực sau khi phải tiêu hao nhiều sức trước Nhật Bản. Việc ngâm đá, bổ sung dinh dưỡng và bảo đảm lượng calo cần thiết sẽ được chú trọng để toàn đội có trạng thái tốt nhất.

Với trận đấu cuối vòng bảng gặp Thái Lan vào ngày 21.9, ĐT nữ Việt Nam sẽ hướng toàn lực cho mục tiêu giành kết quả cần thiết để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết ASIAD 20.